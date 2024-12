Ultimissime Calcio Napoli – Arriva l’accelerata per Danilo, con gli azzurri che vogliono chiudere la trattativa: si attende la svolta finale

Arrivano ultimissime calcio Napoli proprio in questi istanti. A riportarle è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che si è concentrato nuovamente sul trasferimento di Danilo. Fu proprio il noto collega di Sky Sport a riportare per primo la notizia oltre un mese fa e proprio oggi ha voluto dare aggiornamenti importanti sul prosieguo della trattativa.

Da giorni, infatti, vi riportiamo come tra Juventus e Napoli ci sia una freddezza latente nell’affare per portare il brasiliano in azzurro. Niente scambio con Raspadori, nessuna cessione diretta dai bianconeri ai partenopei. La fumata bianca arriverà quando il giocatore rescinderà il proprio contratto con la Juve e deciderà quindi di trattare personalmente.

Danilo verso il Napoli, accelerata decisiva? Gli azzurri vogliono chiudere

Le parole di Gianluca Di Marzio di poco fa, aprono uno scenario importante per il Napoli. La squadra di Antonio Conte, infatti, vuole accelerare le operazioni, per rinforzarsi in difesa il prima possibile. Servirà la massima collaborazione anche da parte del difensore, che non è contento del trattamento che sta ricevendo a Torino.

“É sempre più vicino Danilo. Il capitano della Juventus, come raccontato nei giorni scorsi, ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis. Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare”.

Questo scrive oggi il collega di Sky Sport, che fa intendere come il brasiliano sia ancora più vicino al Napoli. Nei prossimi giorni, con l’apertura ufficiale del calciomercato (2 gennaio ndr) si potrebbe arrivare alla conclusione di questa trattativa, con un innesto importante per il Napoli.