Ultime Calcio Napoli – Le parole di Di Francesco nel post partita

Dopo la partita tra Napoli e Venezia, l’allenatore Eusebio Di Francesco ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN.

Ho cambiato e la squadra ha trovato equilibrio, si è abbassata un po’ troppo prima del rigore, eravamo pochi aggressivi in avanti, soprattutto contro una squadra che ti abbassa e ti porta sull’uno contro uno a ridosso della tua area. Purtroppo quando giochi contro questa squadre devi creare delle difficoltà in fase offensiva, altrimenti ti capita la situazione sporca e puoi prendere gol”.

“ Eravamo partiti con un’idea ma avevano il piano B , avevamo lavorato su due direzioni di gara, la prima nel dare pochi punti di riferimento al difensori, ma facevano fatica a coprire il campo in ampiezza nelle uscite esterne.

Di Francesco ha parlato anche della prestazione di Stankovic:

“Filip ha davanti a sé un’ottima carriera, deve lavorare come adesso con umiltà e serietà. Si allena seriamente e si mette a disposizione, per questo sono molto contento di lui. In queste gare la pressione è altissima, è normale che spesso ti devi difendere e il portiere può fare la differenza.