Calcio Napoli notizie, episodio vergognoso a San Siro, dove i tifosi del Milan hanno tirato in ballo Napoli in un coro poco piacevole.

Il Napoli ha vinto quest’oggi nella gara contro il Venezia e chiude così il 2024 in vetta alla classifica a pari punti con l’Atalanta. Un successo che sicuramente consolida le ambizioni Scudetto azzurre e di certo non farà piacere a tutti gli “anti-Napoli”, che di certo continuano ad essere tanti. Un episodio accaduta durante la serata e San Siro, nel corso del match fra Milan e Roma, di certo consolida l’idea di come il razzismo e l’odio verso Napoli e i napoletani continui ad avere dimensioni eccessive.

Razzismo contro Napoli a San Siro: l’accaduto durante Milan-Roma

Milan-Roma era una gara che si professava particolamtente accesa per fattori di classifica, con entrambe le squadre chiamate ad una reazione rispetto ad una difficile situazione. In più, entrambe le tifoserie si sono rese spesso protagoniste nelle ultime settimane di forti contestazioni contro le proprietà americane dei loro club, ree di essere troppo distanti e distaccate. E invece, c’è stata occasione anche per un poco piacevole episodio di razzismo.

Si è potuto udire infatti dalla Curva Sud del Milan il coro: “Voi siete napoletani” come una sorta di sfottò dispregiativo nei confronti dei tifosi della Roma. Un qualcosa di non nuovo, ma che continua a scatenare rabbia e a cui non ci abitueremo mai nel condannare. Risulta, in più, anche abbastanza strano e curioso l’uso del termine “napoetano” come un vero e proprio epiteto offensivo, un segno di ignoranza e d’odio verso la nostra terra davvero assurdo.

Razzismo a San Siro contro Napoli: non è la prima volta quest’anno

Sta diventano purtroppo, invece, sempre più frequente il verificarsi di episodio di questo tipo, anche in gare dell’Inter. Basti pensare ad un episodio simile accaduto durante Inter-Lipsia, gara dove i tifosi nerazzurri hanno ben pensato di intonare il coro “Odio Napoli” piuttosto che un canto d’incitamente nei confronti della loro squadra in campo per una gara di Champions League.

La stessa cosa è accaduta anche ancor più di recente durante Inter-Udinese di Coppa Italia, con ancora una volta un coro contro Napoli in una gara che poco aveva a che fare con i colori azzurri. Non è stato esente da tutto ciò, ovviamente, anche lo scontro diretto fra le due squadre a Milano. Insomma, si tratta di un problema davvero diffuso e a cui la giustizia sportiva dovrebbe incominciare a studiare soluzioni.