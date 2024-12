Calciomercato Napoli 24 – Il calciomercato del Napoli ha cominciato a prendere piede, con l’acquisto di un calciatore che fa felice Conte e tifosi

Arrivano grosse novità in casa Napoli, con l’investimento del calciatore che vede il capolinea sempre più vicino. La notizia giunta negli ultimi minuti, fa sperare in bene i tifosi.

Manna, direttore sportivo azzurro, è sempre attento sulle opportunità di mercato, in modo tale da piazzare colpi importanti al fine di migliorare la rosa attuale e la gestione di Conte durante l’arco del campionato.

Da tempo il Napoli segue diversi obiettivi ormai noti e, proprio uno tra questi, sembra essere ad un passo da approdare all’ombra del Vesuvio.

Biraghi non convocato dalla Fiorentina: addio sempre più probabile

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, è da tempo seguito dal Napoli alla ricerca di un vice Olivera, in quanto Spinazzola non convince a pieno Conte.

Come giunto fuori nell’ultima ora, Biraghi non è stato convocato per la sfida di domani contro la Juventus. L’ormai ex capitano Viola è finito ai margini del progetto di Palladino.

Il classe 1992 ormai da diverse partite non viene preso in causa dal suo attuale allenatore: il Napoli è pronto a piazzare il colpo e quest’ultima mancata convocazione è sicuramente una buona notizia per Antonio Conte.

Biraghi è infatti una richiesta del tecnico pugliese, in quanto lo ha già allenato all’Inter.