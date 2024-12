Napoli calcio notizie – Tutte le ultime sulla trattativa per il difensore obiettivo di Giovanni Manna: spunta la trattativa iniziata a Natale, ora ad un passo dall’addio

Arrivano alcune notizie importanti che riguardano il mondo del calcio Napoli, specialmente in ottica mercato. La formazione azzurra vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella sessione invernale. Gli acquisti fatti in estate, con l’arrivo di Buongiorno, Neres, Rafa Marin, McTominay, Lukaku, Caprile, Spinazzola e il rientro di Folorunsho alla base non soddisfano lo staff tecnico, che ha bisogno di puntellare la rosa.

In particolare, Giovanni Manna deve esaudire la richiesta di Antonio Conte sul nuovo centrale difensivo. L’infortunio di Buongiorno ha cambiato i piani. L’ex Torino rientrerà tra fine gennaio e inizio febbraio, ma le riserve non garantiscono sicurezza al reparto. E così, entro i primi di gennaio, il Napoli vorrebbe un difensore nuovo di zecca, pronto per scendere in campo.

Il primo della lista del ds azzurro è Danilo, capitano della Juventus, il quale starebbe attendendo il via libera dal club bianconero. I rapporti tra le parti sembrano esauriti. La società non vuole puntare più sul brasiliano, che al termine della stagione sarà svincolato. Manna aveva adocchiato anche un’alternativa, ora vicinissimo al trasferimento lontano dall’Italia.

Napoli, niente Martinez Quarta: il ritorno in Argentina è vicinissimo

Stando a quanto affermato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta per concludere la trattativa per lasciar partire il suo difensore Martinez Quarta. L’argentino, ormai non più titolarissimo nei piani di Raffaele Palladino, era uno dei papabili obiettivi del Napoli.

Il River Plate sta negoziando con la Fiorentina dal giorno di Natale, quando sono partite i primi contatti. E in pochi giorni si sta riducendo sempre più la differenza tra domanda e offerta. Infatti, la Viola aveva chiesto inizialmente otto milioni di euro, mentre il club argentino ha offerto anche sei milioni di euro per il 28 enne.

Lucas Martinez Quarta, quindi, tornerà in patria, nel suo River Plate. Ha giocato dal 2016 al 2020 proprio con i Millionarios, per poi passare alla Fiorentina. Qui è riuscito a imporsi titolare, conquistando anche l’occhio della Nazionale argentina. Il classe 1996 ha totalizzato appena 8 partite in campionato, mentre in Conference League è stato sfruttato per lo più da titolare. Ma ora è arrivato il tempo di separarsi. E non sarà Napoli la sua prossima destinazione.