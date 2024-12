Calciomercato, arriva un annuncio che cambia tutto nella trattativa del Napoli per Danilo: la Juventus ha preso una decisione.

Il nome forse più caldo in questi giorni di calciomercato per il Napoli è il brasiliano Danilo. Il difensore brasiliano è stato fin qui poco utilizzato da Thiago Motta e, nelle occasioni in cui è sceso in campo, non ha di certo brillato. Si è così fiondato su di lui il Napoli, che lo ritiene il perfetto innesto d’esperienza per Conte, che dovrà fare a meno del leader difensivo Buongiorno per praticamente tutto il mese di gennaio. Non solo, perchè l’allenatore azzurro apprezzerbbe molto anche la sua duttilità e la capaictà di giocare in tutti i ruoli della difesa.

C’è però da convincere Juventus e calciatore. Per le ultime voci, il brasiliano avrebbe accettato la destinazione azzurra, ma l’accordo con la Juve non sembra vicino. Arriva però un’ultim’or che cambia davvero tutto.

Danilo, la Juve lo mette alle porte: cosa cambia col Napoli

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la Juventus avrebbe comunicato ufficialmente al Danilo che è sul mercato. Il giocatore dovrà così trovare una nuova destinazione nel mercato di gennaio.

La scelta cambia davvero tutto. Il sì del giocatore verrebbe così confermato: vanno ricordate infatti le parole del giocatore in alcune recenti interviste in cui non nega la possibilità di farsi da parte qualora la società stessa glie l’abbia richiesto. Anche la trattativa fra i due club potrebbe avere un’accelerata in virtù della ferma volontà bianconera di non voler puntare su Danilo per il resto della stagione.

Questa notizia potrebbe quindi, di fatto, aumentare di molto le chances di Danilo di accasarsi in azzurro. Non va escluso però anche che il difensore brasiliano possa accasarsi ad altri lidi: proprio stamattina, infatti, “Il Corriere dello Sport” parlava di un interesse arabo (precisamente dell’Al-Nassr) per lui. La comunicazione bianconera, inoltre, potrebbe portare anche altri club ad interessarsi ad un affare che avrebbe sicuramente dei costi molto ridotti, essendo il contratto del giocatore in scadenza in estate.

Il Napoli dovrà quindi ugualmente muoversi con grande velocità se vorrà davvero portare a Conte il difensore che gli servirebbe per aumentare notevolmente le opzioni a sua disposizione nel reparto. I prossimi giorni chiariranno se effettivamente questa notizia possa portare un’accelerata, necessaria anche per l’urgenza di dover intervenire per acquistare un rimpiazzo dell’infortunato Buongiorno.