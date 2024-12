Calciomercato – Il Napoli affronta il Venezia alla 18a giornata di Serie A, nonché ultima gara del 2024: c’è un affare in corso tra le società.

Non sarà solo una partita di pallone. Domenica 29 dicembre il Napoli chiuderà il suo 2024 a due facce davanti al proprio pubblico, in una gara contro il Venezia che servirà per dare un altro chiaro segnale alle sue dirette avversarie. Sarà una sorta di testa coda, vista la posizione che occupa il club lagunare in classifica (19esimo). Ma tra le due società c’è anche una trattativa di calciomercato in corso.

Giovanni Manna dovrà intervenire sulla rosa, rafforzandola e nel caso anche sfoltendola, visti i pochi impegni futuri della squadra azzurra. Senza coppe, non è necessario avere troppi comprimari che non giocano e scontentare calciatori per i prossimi sei mesi. Non è un caso che diversi elementi sono ottime pedine di scambio da utilizzare in questa finestra invernale. Basti pensare a Raspadori, che trova meno spazio del previsto e che vorrebbe giocare di più. Detto fatto, diversi club sono interessati al suo cartellino e il Napoli ha già fissato il prezzo per la cessione.

Intanto, in Napoli-Venezia potranno affinarsi gli ultimi discorsi in merito alla cessione di un calciatore azzurro che non rientra nei piani di mister Conte.

Napoli-Venezia, occasione per la cessione: ecco chi andrà via

Stando alle ultime notizie fornite da Sky Sport, il Napoli lavora alla cessione di Alessio Zerbin. Il calciatore è stato vicinissimo all’addio già lo scorso agosto, quando era ad un passo dal trasferimento al Monza. Per motivi tattici, Conte bloccò il trasferimento, convinto che avrebbe sfruttato il ragazzo nel centrocampo a cinque. Sfortunatamente per Alessio, il Napoli ha trovato il suo equilibrio con il 4-3-3 e così ha trovato sempre meno spazio.

Così, oltre a farsi avanti lo stesso Monza, il Lecce e l’Empoli, anche il Venezia avrebbe chiesto informazioni per l’esterno offensivo. Con i lagunari può avere maggiore continuità, che con gli azzurri non è mai riuscito a trovare in questi anni. Zerbin finora ha collezionato appena un minuto in campionato, subentrando nel finale di Milan-Napoli. In Coppa Italia, invece, ha giocato mezz’ora contro il Palermo ed è partito titolare nella disastrosa gara contro la Lazio. Ma in quel caso giocò fuori ruolo, prendendo il posto del titolare Di Lorenzo. Una scelta ampiamente discutibile e forzata da Conte anche per l’indisponibilità di Mazzocchi.