Calciomercato – Non solo colpi in entrata, ma il Napoli punta anche ad alcune cessioni che daranno modo ai calciatori di aumentare il minutaggio e non far crollare il valore del cartellino

Napoli molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. In particolare, il direttore sportivo azzurro è concentrato sull’acquisto di uno o addirittura due difensori centrali, visto l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Ma ci sono anche novità riguardante una cessione che potrebbe avvenire a proprio durante il calciomercato di gennaio: non sono bastati i due gol, almeno due le società interessate.

Infatti, stando a quanto scritto da Il Mattino, il Napoli ha ricevuto richieste per Cyril Ngonge. Il calciatore belga è sceso in campo cinque volte in campionato e tre in Coppa Italia. Un bottino molto magro. Le sue reti sono state realizzate solo in coppa, mentre è ancora a secco in Serie A. In linea teorica è il vice-Politano, che quest’anno si sta sacrificando tantissimo per il lavoro in fase di non possesso.

Futuro Ngonge, può lasciare Napoli: ecco dove giocherà

Acquistato nel mercato invernale del 2024 per rinforzare il pacchetto offensivo, dopo 12 mesi potrebbe lasciare la maglia azzurra e aspirare ad una maggior continuità, che non è riuscito a ritagliarsi con il Napoli. D’altronde, era difficile farlo nella passata stagione e lo è ancora di più in questa, con un Politano letteralmente inamovibile.

Secondo quanto scritto da Il Mattino, almeno due club di Serie A sono sulle tracce di Ngonge:

“Lo vuole l’Empoli, ma anche il Bologna. Di sicuro, costato 18 milioni di euro, deve giocare altrove perché è fuori dai giochi di Conte”

E secondo le ultime informazioni raccolte da Pedullà, l’Empoli ha già provato a convincere il club azzurro a lasciar partire Cyril Ngonge, ma l’ostacolo in questa trattativa è l’ingaggio del giocatore. Il presidente Corsi aveva pensato anche di puntare su Cheddira, sempre di proprietà del Napoli, ma non può trasferirsi nuovamente in Italia e cambiare terza società in stagione. Attualmente gioca in Spagna, con l’Espanyol.