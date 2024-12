Calciomercato Napoli ultimissime- Può instaurarsi un vero e proprio asse di mercato fra Napoli e Roma: Pellegrini e non solo.

Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe regalare incredibili colpi di scena. Gli ultimi giorni hanno infatti riportato delle incredibili novità, come ad esempio l’interessamento del club azzurro per giocatori del calibro di Pellegrini e Fagioli. Queste operazioni sono spuntate fuori anche a causa dell’interessamento di Roma e Juventus per Giacomo Raspadori, giocatore che sembra sempre più ai margini in casa Napoli.

Il club azzurro potrebbe così intervenire nel calciomercato di gennaio ben oltre il necessario rinforzo in difesa per dare una nuova alternativa al momentaneamente infortunato Buongiorno. Potrebbe così arrivare anche un colpo a centrocampo e qualche altra operazione extra. In particolare, gli occhi potrebbero essere puntati proprio in casa Roma.

Mercato Napoli, Pellegrini e non solo: asse con la Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, si è già parlato con il club giallorosso di Pellegrini (con problemi però in relazione al suo ingaggio), ma non sarebbe l’unico giocatore che gli azzurri hanno attenzionato del club capitolino. Ci sono dei radar di Manna infatti anche le ipotesi Mancini e Cristante.

Il difensore, chiaramente, sarebbe un’ulteriore opzione per aumentare le alternative del reparto arretrato, di cui si è anche già un po’ chiacchierato. Nuova invece è l’ipotesi Cristante, giocatore che, secondo il quotidiano, piace molto al club azzurro. I due calciatori sono gestiti dallo stesso procuratore (Giuseppe Riso) il che potrebbe agevolare addirittura l’acquisto di entrambi. Un maxi affare che, come detto in precedenza, potrebbe quindi vedere anche il passaggio al lato opposto di Raspadori.

Gli occhi del club sono attenti, quindi, su tutti i possibili “scontenti” in casa giallorossa, squadra che al momento si sta rivelando come la vera e propria delusione del campionato. Con Mancini, il Napoli aggiungerebbe un’opzione utile anche a passare alla difesa a tre qualora Conte ne ravvisasse le necessità. Cristante, invece, sarebbe un giocatore in grado di sostituire grazie alla sua duttilità uno qualsiasi dei titolarissimi della metà campo azzurro in caso di emergenza. Infine, Pellegrini sarebbe il vero vice-McTominay che in questo momento forse non c’è nella rosa azzurra, senza escluderne la possibilità di giocare anche insieme a lui. Insomma, sono tre nomi che per motivi diversi sicuramente farebbero comodo, ma la loro importanza nella rosa giallorossa di sicuro non rende l’affare agevolissimo già nel mercato di gennaio.