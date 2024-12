Ultimissime Napoli, il rinnovo di Meret non sembra ancora una questione risolta: in dubbio il suo futuro in azzurro.

La vittoria del Napoli in casa del Genoa ha una firma ben precisa, che è quella di Alex Meret. Il portiere azzurro è stato autore di una prestazione superlativa, con almeno tre parate decisive per il risultato. Gli azzurri, così, sono riusciti a portarsi il risultato a casa nonostante un secondo tempo fatto di grandi difficoltà e una prestazione criticata anche a fine gara dall’allenatore Conte.

Tanti gli elogi, ovviamente, per il protagonista del match Meret. Il suo futuro in azzurro, però, resta ancora in bilico a causa del mancato rinnovo del contratto. Il suo accordo con il Napoli scade infatti nel 2025 e, nonostante le intense voci di un accordo vicino, manca ancora la firma per il prolungamento.

Meret, giallo rinnovo: tre nodi da sciogliere

L’edizione odierna de “Il Mattino” prova a spiegare le ragioni dietro questa situazione di stallo in merito al suo rinnovo. De Laurentiis non vorrebbe perderlo, ma la lunghezza delle trattative lascia un buon margine di dubbio. I nodi da risolvere sono sostanzialmente tre: scadenza del contratto, ingaggio e diritti d’immagine. Tre situazioni di certo non di poco conto e che richiederanno ulteriori incontri fra le parti al fine trovare un accordo.

Per questo, non si può escludere assolutamente la possibilità di un “cambio della guardia” nella prossima stagione. Il suo addio, tra l’altro, rischierebbe di essere un’enorme beffa: è ben nota infatti la grande attenzione di Marotta e dell’Inter sulle situazioni dei calciatori in scadenza di contratto e chissà se anche quella di Meret (nonostante le smentite) non possa rivelarsi una grande occasione per i colori nerazzurri, come già accaduto con Piotr Zielinski.

Va evidenziata anche la presenza in rosa di un altro portiere di assoluto valore come Elia Caprile, che permetterebbe al club di avere, di fatto, il sostituto di Meret già in rosa. D’altro canto, rimane la volontà di trovare un accordo e sbloccare questa situazione. Frequenti sono stati gli incontri fra le parti e la sensazione resta che prima o poi una soluzione verrà trovata, ma non lo si può dire con assoluta certezza. Di certo, le ottime prestazioni del portiere impongono adesso anche un po’ di fretta che prima, forse, non c’era. Staremo a vedere nelle prossime settimane se ci sarà un’effettiva e ulteriore accelerata o meno.