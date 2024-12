Napoli Calcio – Ultimissime – Il futuro di Victor Osimhen tiene in bilico il Napoli. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sul calciatore.

Sono ore molto calde quelle che precedono l’inizio della prossima sessione di calciomercato. Il prossimo 2 gennaio, infatti, ci sarà il via della finestra invernale di calciomercato. Quest’ultima, permetterà ovviamente ai vari club di rinforzarsi o di mettere a segno diverse cessioni. In modo particolare, il Napoli sarebbe uno di quei club molto “attenti” ai colpi in uscita. Infatti, a condizionare il futuro del club azzurro è certamente Victor Osimhen. L’attaccante è attualmente in prestito al Galatasaray, ma nelle prossime ore potrebbero esserci novità molto importanti.

Il nigeriano è approdato in Turchia lo scorso settembre, tornando a mostrare al massimo le proprie qualità. Infatti, proprio le prestazioni da protagonista avrebbero attirato diversi top club. Nelle prossime settimane, infatti, il Napoli potrebbe ricevere delle offerte molto importanti per il calciatore. In modo particolare, tra le dirigenze più attive ci sarebbero quelle di PSG e Manchester United.

L’agente di Osimhen avvisa il Napoli: news sul futuro

Victor Osimhen può tornare in Europa e ancor più nel calcio che conta. L’attaccante ex Napoli veste attualmente la maglia del Galatasaray, ma le sue prestazioni avrebbero attirato l’attenzione di alcuni grandi club. Come riportato da “Il Mattino” tra le società più interessate sarebbero presenti PSG e Manchester United. Non a caso, l’agente del giocatore avrebbe già “avvisato” il Napoli di una possibile offerta che con ogni probabilità arriverà nel mercato di gennaio.

Le cifre sono ovviamente molto importanti, vista la clausola rescissoria che si aggira tra 70 e 80 milioni di euro. Tale introiti permetterebbero al Napoli di incassare una grossa somma di denaro, la quale verrà poi reinvestita sul mercato in entrata. Oltre a ciò, però, tanto dipenderà anche dallo stesso giocatore. Quest’ultimo, in caso di offerte, sarebbe chiamato a decidere il proprio futuro per l’ennesima volta.

Uno dei sogni più grandi di Osimhen resta la Premier League. Da ormai diversi anni, il calciatore sogna l’approdo nella massima serie inglese anche se nulla è scontato. A tal proposito, sarà molto importante attendere per capire la volontà del Manchester United che continua a vivere un momento molto complicato. Proprio i Red Evils potrebbero quindi puntare sul nigeriano per provare a ripartire dono annate disastrose.