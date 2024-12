Napoli Basket, l’azzurro ospite nel derby contro Scafati – LE IMMAGINI

Serata di grande derby per il Napoli Basket, che ospita in casa Scafati in un clima davvero surreale, considerando quella che è la situazione in classifica.

Aria di derby in casa Napoli Basket, dove regna la volontà di rifarsi quanto prima e di rialzare la china. Una classifica fin troppo brutta per essere vera, a cui la compagine partenopea sta cercando di porre rimedio con tutti i rinforzi utili a cercare di far tornare l’entusiasmo ancor prima dei risultati. Contro Scafati, gli azzurri hanno l’occasione (match ora in corso, ndr) di potersi dare una scossa.

A dare il sostegno ai padroni di casa c’è una presenza speciale, ossia quella del capitano della SSC Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Non è la prima volta che l’ex Empoli è ospite per una partita del Napoli Basket, di cui è evidentemente affezionato. Una presenza che, si spera, possa dare la giusta carica ai padroni di casa.

Napoli Basket – Scafati, ospite Di Lorenzo: avete visto?

Giovanni Di Lorenzo è il grande ospite per l’attesissimo derby campano tra Napoli Basket e Scafati. Il terzino azzurro, nonché capitano della compagine allenata da Antonio Conte, è al fianco della squadra in un momento così complicato per la compagine ora allenata da Giorgio Valli.

Di seguito, le immagini che testimoniano la presenza di Giovanni Di Lorenzo: