Calciomercato Napoli 24 – Danilo continua a essere nei radar per la difesa del club azzurro: da Torino arriva la notizia che può rivelarsi come un indizio chiave per il suo futuro.

Il Napoli è a caccia di un (almeno) nuovo colpo in difesa in vista della sessione invernale di calciomercato, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna che è già al lavoro h / 24 per regalare ad Antonio Conte ulteriori rinforzi di livello. Tanti i nomi già accostati alla compagine partenopea in queste ultime settimane, con la difesa che sembra essere il reparto per cui ci sarà un’attenzione più accentuata. Oltre alla suggestione che porterebbe a Harry Maguire (clicca qui per leggere la notizia di The Athletic), i nomi più caldi sono quelli di Jakub Kiwior e Danilo.

Per entrambi gli scenari ci sono delle difficoltà: tutti i due non sono centrali nel progetto, ma sia l’Arsenal che la Juventus non intendono spianare la strada alla SSC Napoli. Per quanto riguarda il difensore bianconero, in queste ore è arrivata la notizia da Torino che potrebbe rivelarsi come una sorta d’indizio. Il calciatore, infatti, non è a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro il Monza, per un leggero problema alla caviglia. Niente di particolarmente grave per il brasiliano, con molti che vedono questa decisione come un tentativo di non aggravare le condizioni del difensore, nonostante la Vecchia Signora abbia problemi non di poco conto nel reparto arretrato.

Ultime calciomercato SSC Napoli, Danilo tra le idee principali: le ultime

Il Napoli ha individuato in Danilo il possibile colpo di esperienza che serve agli azzurri per allungare le alternative nel reparto difensivo, che si rende sempre più necessario dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

In questi giorni, si è parlato sia della volontà del club azzurro di cogliere questa possibilità (considerando che Danilo non è intoccabile per Thiago Motta e che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno), ma anche degli ostacoli posti dalla Juventus stessa. Al momento, la possibile soluzione che porterebbe al coinvolgimento nella questione di Giacomo Raspadori (calciatore molto gradito all’allenatore della Juve) non sembra essersi scaldata più di tanto, ma è chiaro che la situazione deve essere ancora monitorata da qui in avanti. Magari, la decisione di non rischiare un calciatore non al 100%, nonostante l’emergenza dell’intero reparto, potrebbe essere un sintomo di come in casa bianconera si stia pensando concretamente di non aggravare la situazione in vista di gennaio, nell’ottica di un possibile addio.