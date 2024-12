Mercato Napoli ultimissime – In vista di gennaio, il club azzurro intende assicurarsi almeno un difensore: dall’Inghilterra si scatenano i rumors su un possibile nuovo colpo dal Manchester United.

Con l’ambizione di crescere ulteriormente, il Napoli inizia già a pensare al prossimo mercato di gennaio, con le ultimissime voci che parlano di un club particolarmente attivo per cercare di dare ulteriori opzioni ad Antonio Conte. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana, più volte, ha fatto capire che la rosa necessita di altri colpi, pur prendendo atto del grande lavoro fatto nella scorsa estate.

Reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio è quello difensivo. Due i nomi più chiacchierati, con Jakub Kiwior e Danilo che sono accostati con forza alla società del presidente Aurelio De Laurentiis, ma è chiaro che il club partenopeo è chiamato a guardare anche alle alternative varie. Dall’Inghilterra, arriva la voce che infiamma ulteriormente le voci in casa Napoli: tra le alternative tenute d’occhio ci sarebbe anche Harry Maguire, difensore di proprietà del Manchester United. Che sia la volta di un nuovo possibile colpo dai Red Devils, dopo l’approdo in azzurro, in estate, di Scott McTominay? La situazione, stando a quanto si apprende oltremanica, è da monitorare con attenzione.

Ultimissime notizie mercato Napoli, anche Maguire come ipotesi per la difesa

Quali saranno i colpi che il Napoli metterà a segno in vista del mercato di gennaio? L’urgenza più impellente è quella che porta al reparto difensivo, con lo stop di Alessandro Buongiorno che complica e non di poco i piani di Antonio Conte.

Secondo quanto si apprende dall’Inghilterra (precisamente da The Athletic), tra i nomi tenuti d’occhio c’è quello di Harry Maguire. Il difensore del Manchester United sarebbe anche nel mirino del Galatasaray, che a sua volta vuole capire a quali condizioni il centrale possa potenzialmente liberarsi dai Red Devils.

Chissà che non possa giocare un ruolo decisivo Scott McTominay, suo compagno di squadra fino a qualche mese fa, che è sbarcato in Serie A nel mese di agosto. Ciò che appare fuori discussione è che l’esperto difensore (classe 1991, ndr) potrebbe dire addio in maniera concreta allo United, dopo che lo stesso club lo ha prelevato dal Leicester per una cifra super da circa novanta milioni di euro. Il suo contratto in essere tra le parti è valido fino al 30 giugno 2025, fattore che potrebbe ritoccare sensibilmente verso il basso la valutazione del suo cartellino.