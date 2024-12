Napoli dominante a Marassi: il primo tempo lancia un chiaro messaggio!

Finisce 0-2 la prima frazione di gioco contro il Genoa: il Napoli di Antonio Conte travolge i rossoblù di Vieira.

Il primo tempo del Marassi tra Genoa e Napoli si è concluso sul risultato di 0-2 in favore dei partenopei. I ragazzi di Antonio Conte sono scesi in campo con due giocatori diversi rispetto alla formazione solita: Juan Jesus al posto di Alessandro Buongiorno e David Neres preferito a Khvicha Kvaratskhelia, tornato a disposizione ma non rischiato immediatamente dal mister salentino. Le reti di Anguissa prima e Rrahmani poi stanno decidendo un match dominato dagli azzurri.

Genoa Napoli 0-2, Conte può sorridere: gli azzurri convincono

In questo momento con il risultato del primo tempo, i partenopei di Conte si troverebbero al primo posto, momentaneamente a +1 sull’Atalanta di Gasperini. La cosa più importante, oltre al risultato, è che la squadra azzurra si sta muovendo molto bene ed ha sfruttato diverse opportunità dalla fascia laterale al centro dell’area: prima la traversa di Lukaku poi il colpo di testa vincente di Anguissa.

Di mezzo anche il gol di Rrahmani che, viziato dalla deviazione di Vitinha, ha trasformato in oro un calcio di punizione battuto egregiamente da Lobotka. Nonostante il doppio vantaggio, il Napoli ha continuato a puntare la porta avversaria ed ha provato a timbrare il cartellino anche Scott McTominay: al centrocampista scozzese, però, è stato annullato il gol per via di un fuorigioco di Politano. Napoli in controtendenza: non solo risultati, anche prestazioni. Gli azzurri hanno convinto nel primo tempo.