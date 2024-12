Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali del match: la decisione di Conte sulla difesa

Manca sempre meno alla sfida tra Genoa e Napoli. Il match inizierà alle ore 18.00 e si giocherà a Marassi.

C’è moltissima attesa per la sfida tra Genoa e Napoli. La partita inizierà alle ore 18.00 e sarà valida per la 17esima giornata di Serie A. La posta in palio è molto alta, vista la posizione in classifica dei ragazzi di Antonio Conte. Quest’ultimo, avrà dinanzi a sé un avversario non semplice visto l’ottimo inizio di Patrick Vieira. Il neo allenatore dei rossoblù si è ambientato subito alla grande, motivo per il proverà a conquistare l’ennesimo risultato importante.

D’altra parte, però, il Napoli ha delle ambizioni molto alti e proverà a non incappare in un’altra giornata storta dopo l’ultima sconfitta interna al Maradona. La reazione è già arrivata in parte a Udine, ma oggi a Genova sarà di fondamentale importanza proseguire il percorso in modo ottimale. A tal proposito, Antonio Conte ha scelto la formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Ovviamente, c’è un importante sorpresa in difesa dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli

Tra pochissimo inizierà la sfida tra Genoa e Napoli. Le due squadre sono pronte a scenderanno in campo, motivo per il quale i due allenatori hanno scelto con cura la formazione titolare. Di seguito i rispettivi undici titolari che apriranno la sfida.

Genoa (4-3-3): Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj, Miretti, Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Anguissa, McTominay, Politano, Neres, Lukaku.