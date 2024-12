Ultimissime Napoli – La notizia resa nota da La Gazzetta dello Sport è una vera sorpresa: in arrivo, per Natale, sia la firma sul contratto che l’annuncio ufficiale.

Un 2024 dalle due facce: la prima parte caratterizzata dalle numerose difficoltà della scorsa stagione, con un decimo posto che è una ferita che fa ancora parte. Da giugno, l’arrivo di Antonio Conte che ha ridato entusiasmo a una piazza che aveva bisogno di un segnale importante come l’avvento di un allenatore vincente. Le ultimissime decisioni da parte del Napoli sul mercato, dettate soprattutto dalle indicazioni dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, hanno svelato le ambizioni di un progetto che vuole tornare ai vertici della Serie A.

Il peso di Conte si sentirà, con ogni probabilità, anche nella gestione dei vari rinnovi di contratto: quello più urgente, tempi e priorità alla mano, porta ad Alex Meret, il cui accordo in essere è valido fino al 30 giugno 2025. Servirà, dunque, un accordo in tempi brevi per evitare che l’es SPAL possa essere disponibile a parametro zero (formalmente, da febbraio in poi sarà libero di firmare un pre – contratto con un altro club, ndr). Situazione che, stando a quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, potrebbe sbloccarsi anche per Natale.

Ultimissime news SSC Napoli, Meret vede il rinnovo: la situazione

Alex Meret sembra vedere più vicino il suo rinnovo di contratto con la SSC Napoli: le ultime novità a tal proposito arrivano da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Di seguito, quanto rivelato dalla medesima fonte:

“Il nuovo ds Giovanni Manna ha di fatto già definito il prolungamento del portiere Alex Meret, scongiurando così l’addio a parametro zero a fine stagione. Per il portiere azzurro ci sono due strade: una da un anno con opzione per il secondo da circa 2,5 milioni netti a stagione, l’altra che porta a un triennale da poco più di due milioni. Manca la firma, ma c’è già stata la stretta di mano. (…). L’annuncio potrebbe arrivare a breve, magari già per Natale“.

In attesa di capire le ulteriori novità in merito ad altri rinnovi di contratto (Khvicha Kvaratskhelia in primis, ndr), Meret è ormai a un passo dal legarsi ancora a lungo con il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Una notizia che in qualche modo calma le acque, in seguito alle scorse settimane caratterizzate da molteplici voci d’addio.