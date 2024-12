Ultime calcio Napoli – Il giornalista Fabio Caressa ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia in uno dei contenuti del suo canale You Tube: il paragone con il georgiano protagonista fa discutere.

Le ultime ore per il Napoli calcio sono molto frenetiche, soprattutto in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Genoa, in programma per sabato pomeriggio allo stadio Marassi di Genova. L’attenzione è anzitutto posta a quelle che sono le ultime novità dall’infermeria, con Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvarsatskhelia che saranno assenti per la trasferta in terra ligure. Se per il centrale ex Torino si dovrà aspettare almeno un mese, lo stesso non si può dire per il numero 77: quest’ultimo è sulla via del recupero, tant’è che si spera di poterlo avere quantomeno a disposizione per la sfida contro il Venezia (che si giocherà il 29 dicembre, ndr).

Al posto del georgiano, in campo ci sarà nuovamente David Neres, che contro l’Udinese è stato nettamente tra i migliori in campo. Il brasiliano non ha fatto rimpiangere Kvara, convincendo anche il giornalista Fabio Caressa a considerarlo tra i migliori. In particolare, Caressa si è soffermato sul fatto che, al momento, l’ex Benfica sembra essere addirittura superiore al suo compagno di reparto. Giudizio, il medesimo, che ha ovviamente scatenato il dibattito tra i tifosi di fede partenopea.

Ultime notizie Napoli Calcio, Caressa: “Ora Neres è più forte di Kvara”

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato di David Neres e di Khvicha Kvaratskhelia in un video pubblicato in queste ultime ore sul suo canale ufficiale You Tube.

Di seguito, quanto dichiarato a proposito dei due giocatori azzurri:

“In questo momento, Neres, secondo me è più forte di Kvaratskhelia. Qualcuno pensa che possa bestemmiare, ma è più decisivo, si intestardisce di meno e più veloce. Kvara ha subito secondo me un piccolo processo di involuzione, anche se resta sempre fortissimo. Però Neres si merita lo spazio e lo ha dimostrato contro l’Udinese, è stato il trascinatore. Questo vuol dire che il Napoli 12 – 13 giocatori buoni da far giocare li ha ed è una cosa importante da qui in avanti per il prosieguo del campionato. È l’unico obiettivo, secondo me la Coppa Italia è stata buttata via con un po’ di superficialità”.

Un giudizio forte da parte di Caressa, che ha inevitabilmente alimentato fin da subito il dibattito dei tifosi del Napoli sui vari social.