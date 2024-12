PIace al Napoli, il dirigente apre al colpo: “Non escludiamo nulla”

Ultimissime Napoli – Gli azzurri a caccia del difensore per gennaio: il dirigente del giocatore che piace al club di Aurelio De Laurentiis apre al possibile addio nelle prossime settimane.

Le ultimissime voci di calciomercato legate alla SSC Napoli parlano di una squadra, quella partenopea, molto attiva, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna al lavoro per regalare ad Antonio Conte i rinforzi desiderati. Già nelle ultime settimane, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana aveva invocato acquisti, soprattutto nell’ottica di un possibile ritorno in Europa nella prossima stagione. Fin da gennaio, gli azzurri intendono rinforzare l’organico, secondo quelle che sono le esigente da parte del mister.

Reparto che sarà fortemente tenuto d’occhio è quello difensivo: uno dei nomi accostati al Napoli per la difesa (clicca qui per tutte le ultimissime), è Jaka Bijol. Il difensore di proprietà dell’Udinese è anche nel mirino dell’Inter e da tempo si parla di un possibile addio alla compagine friulana. A parlarne è stato il Group Technical Director dei bianconeri, Gianluca Nani, in occasione dell’incontro con la stampa per gli auguri delle festività ormai alle porte, lasciando la porta aperta a un possibile addio del centrale in vista di gennaio. Un assist potenziale per il Napoli, che a gennaio vuole sistemarsi la propria difesa.

Ultimissime news SSC Napoli, Nani: “Addio Bijol? Non escludiamo nulla”

Il Group Technical Director dell’Udinese, Gianluca Nani, ha parlato del futuro di Jaka Bijol, difensore centrale che da tempo è accostato al Napoli, oltre che all’Inter.

Di seguito, quanto dichiarato dal dirigente del club friulano a tal proposito:

“Bijol è normale sia sempre osservato, è bravo e forte. Noi non abbiamo intenzione di vendere i nostri giocatori a gennaio, però non posso escludere nulla. Se dovesse aprirsi una soluzione del genere, dovremmo sostituirlo in maniera adeguata. Ma parliamo di un mal di testa che io mi sposterei eventualmente a giugno, anche se ascoltiamo sempre tutti perché fa parte del nostro lavoro”.

Parole che, in qualche modo, aprono a qualsiasi scenario in vista di gennaio. La necessità del Napoli di acquistare un difensore, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, potrebbe portare il club a formulare un’offerta magari convincente. C’è, però, da superare la concorrenza dell’Inter, club che cerca un colpo nel caso in cui Stefan de Vrij (altro nome accostato ai partenopei, ndr) dovesse dire addio a parametro zero, al termine della stagione.