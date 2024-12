Napoli Calcio Ultimissime – L’Arsenal non molla la presa per Jakub Kiwior: il club azzurro, dunque, inizia a guardarsi attorno: due nomi come possibili alternative al polacco.

Le ultimissime novità riguardanti il Napoli Calcio parlano di un gruppo che, nonostante le difficoltà derivanti dall’infermeria di Castel Volturno, vuole continuare a confermare i feedback positivi ottenuti dalla vittoria di Udine, un banco di prova atteso in seguito alla doppia sconfitta, tra Coppa Italia e Serie A, contro la Lazio. Il tutto, con un occhio anche alla prossima sessione di calciomercato, ormai alle porte: le esigenze del club azzurro sono difatti note, con il reparto difensivo che è la zona del campo più tenuta d’occhio dal direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna.

Il nome più chiacchierato a tal proposito è quello di Jakub Kiwior: l’ex Spezia, ora in forza all’Arsenal, sembra però allontanarsi, data la resistenza da parte dei Gunners a non cedere alle proposte da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che traccia anche l’identikit delle due possibili alternativo al difensore polacco: Luiz Felipe, il cui nome è circolato già di recente, e Martinez Quarta, che potrebbe rientrare in un affare maxi con la Fiorentina.

Calcio Napoli ultimissime, Kiwior si allontana

L’Arsenal non molla la presa per Jakub Kiwior: la presa di posizione da parte del club di Premier League gela il Napoli, che a questo punto è chiamato a guardare altri profili per non ritrovarsi con il cerino in mano.

Di seguito, quanto reso noto da Il Corriere dello Sport:

“L’Arsenal chiude alla cessione in prestito di Jakub Kiwior, 24 anni, nazionale polacco con un passato allo Spezia che i Gunners preferirebbero eventualmente cedere a titolo definitivo: difficile avallare un investimento ingente per un giocatore destinato a partire nelle retrovie rispetto a Rrahmani e Buongiorno”.

Conferme su Luiz Felipe

Luiz Felipe continua a essere uno dei nomi accostati al Napoli per gennaio. Il 27enne è reduce dall’esperienza in Saudi Pro League e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Tuttavia, il suo profilo non è tra quelli in pole nella lista messa a punto da Giovanni Manna.

Spunta l’idea Martinez Quarta: che asse di mercato con la Fiorentina

Tra il Napoli e la Fiorentina potrebbe profilarsi un maxi affare di calciomercato: a parlarne è lo stesso Il Corriere Dello Sport, che a tal riguardo scrive: