Ultime Calcio Napoli – Gli azzurri non avrebbero abbandonato la pista che li porterebbe verso un difensore tanto chiacchierato per gennaio: Manna prosegue la trattativa

Tra le ultime calcio Napoli più interessanti di queste ore, c’è sicuramente la notizia che arriva direttamente da Sky Sport. Secondo i colleghi, infatti, gli azzurri starebbero insistendo per un potenziale acquisto di mercato in vista della sessione di gennaio. Un forte pressing di Giovanni Manna, per riuscire a chiudere il colpo e accontentare le richieste di Antonio Conte, specie dopo l’infortunio di Buongiorno.

Riuscire a sopperire all’assenza del centrale ex Torino è fondamentale già per le prossime partite ma, ancora di più, lo sarà per il prosieguo della stagione nel caso in cui capitasse malauguratamente un altro stop. Juan Jesus non è più affidabile e Rafa Marin non ha ancora pienamente convinto il tecnico azzurro, motivo per cui servirà assolutamente un’alternativa valida se si vorrà quanto meno centrare l’obiettivo Champions.

Manna vuole Danilo al Napoli: è lui il difensore scelto per gennaio

Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, è di Danilo il nome del difensore in cima alla lista delle volontà di Giovanni Manna. Il direttore sportivo vorrebbe portare il brasiliano in azzurro soprattutto per via della sua duttilità, che farebbe particolarmente comodo anche a Conte. Inoltre, i due si conoscono molto bene, per via del trascorso bianconero dell’attuale d.s. del Napoli, che sa di potersi fidare di un calciatore come l’attuale capitano bianconero.

Riuscire a chiudere la trattativa, però, sarà complicatissimo. Il direttore generale della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha ribadito a più riprese che non ha alcuna intenzione di far partire il proprio difensore. Nonostante un inizio di stagione estremamente complicato, con un rendimento al di sotto delle sue solite capacità, Danilo rappresenta un elemento importante per Thiago Motta, specie dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.

Da settimane vi riportiamo come il Napoli sia a caccia di un centrale, ma dopo l’infortunio di Buongiorno la società ha accelerato ulteriormente i tempi. Sono diversi i nomi accostati agli azzurri, come Kiwior e Ismajli su tutti, oltre all’ipotesi Luiz Felipe, ma sarebbe appunto Danilo il primissimo della lista.

Napoli e Juventus dovranno tornare a discuterne nei prossimi giorni, ma la trattativa rischia di rallentare qualsiasi tipo di operazione dei partenopei, che dopo le recenti vicende non hanno più così tanto tempo per agire sul mercato. Non resta che attendere ulteriori novità.