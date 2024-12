Calciomercato Napoli 24 – L’agente si sbilancia in merito a uno dei nomi più caldi in casa azzurra per quanto riguarda il prossimo mercato di gennaio, ormai alle porte.

Il calciomercato non dorme mai, nemmeno in casa Napoli: i vari operatori sono attivi h / 24 per cercare di portare in porto i vari affari e in questi giorni le voci si stanno moltiplicando, visto che la sessione di mercato è ormai alle porte. Come detto, anche per il club partenopeo la parentesi invernale si preannuncia molto movimentata per il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Per quanto concerne le operazioni in entrata, l’obiettivo principale è quello di assicurarsi un rinforzo in difesa, che si rende difatti obbligatorio in seguito anche allo stop di Alessandro Buongiorno, ma si tengono d’occhio anche gli altri reparti.

Attenzione, però, anche al mercato in uscita: tra i nomi più chiacchierati è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante è nel mirino del Torino a partire dalla scorsa estate e il club granata intende spingere per un colpo in avanti, considerando anche il lungo stop di Duvan Zapata. Secondo l’agente Andrea D’Amico, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’affare però non è destinato a concludersi.

Calciomercato Napoli, D’Amico su Torino – Simeone: “L’affare non si farà”

L’agente Andrea D’Amico ha rilasciato un’intervista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, parlando del possibile affare tra il Torino e l’attaccante del club azzurro, Giovanni Simeone.

Di seguito, quanto dichiarato dal procuratore nel medesimo intervento:

“Simeone al Torino non è un ipotesi, perché i granata stanno lavorando su altri profili che abbiano le caratteristiche di Duvan Zapata, quindi fisici e che facciano reparto da soli”.

Il club granata ha a lungo seguito l’argentino, ma a quanto pare, alla fine, sembra virare su un’altra tipologia di attaccante, più vicino a Duvan Zapata nelle caratteristiche. Il punto di vista dell’agente sembra in qualche modo raffreddare la pista, per un calciatore che pare essere ben voluto dallo stesso Antonio Conte.

Tutto da scoprire, invece, il destino legato a Giacomo Raspadori: sia l’ex Commissario Tecnico della Nazionale che Giovanni Manna, di recente, hanno ribadito che la società non intende liberarsi del giocatore, anche se al momento manca una proposta concreta sul tavolo. Esistente, invece, il gradimento di club importanti come la Juventus e la Roma.