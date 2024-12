“Già oggi la chiamata decisiva, può arrivare il 3 gennaio”: Napoli, ADL vuole chiudere subito

La chiamata decisiva e la chiusura della trattativa: Aurelio De Laurentiis non vuole perdere tempo, si chiude per il difensore.

Che il Napoli stia provando a smuovere le acque per farsi trovare pronto allo stare della sessione invernale di calciomercato, è un dato ormai chiaro: il compito sarà quello di andare a chiudere quelle trattative magari già intavolate in queste settimane, nella speranza di chiudere la sessione invernale aumentando il livello della rosa.

Ad Antonio Conte servono alcuni elementi funzionali alla sua idea di gioco, e quello che sembra chiaro è che ci sia un’unità di vedute rispetto a quanto si vuole fare sul campo. Uno dei tasselli sui quali si lavora è di sicuro in difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

Danilo sembrava essere un nome ideale per il Napoli, ma in casa Juventus non c’è tutta questa voglia di lasciarlo andare a gennaio e soprattutto nella braccia di una diretta concorrente.

Mercato Napoli, svolta Ismajli: la chiamata decisiva già oggi?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe dunque pronto a chiudere per un altro nome: Ardian Ismajli, classe ’96, sembra aver convinto tutti ed essere diventato un obiettivo importante per il club partenopeo.

Già oggi – si legge – potrebbe esserci la telefonata decisiva tra i due presidenti, Corsi e De Laurentiis: i rapporto sono ottimi, la volontà sarebbe quella di chiudere subito per permettere al giocatore di arrivare a Napoli già il 3 di gennaio, mettendosi cosi subito a disposizione di Conte.