Calciomercato Napoli ultimissime – Marcus Rashford è tornato a parlare del suo futuro: le sue dichiarazioni fa partire l’entusiasmo dei tifosi di fede partenopea.

Il mercato, si sa, è fatto spesso di affari che talvolta sembrano possibile ma che diventano i più classici dei colpi di scena. Un po’ come successo in queste estate alla SSC Napoli con Scott McTominay, grande perla del calciomercato degli azzurri, così come anche dimostrato dalle sue ultimissime prestazioni. Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club di Aurelio De Laurentiis, ndr) è stato abile nello scovare un colpo importante, a condizioni relativamente favorevoli, dal Manchester United, che in questi mesi è alle prese con una vera e propria ricostruzione con l’arrivo a stagione in corso di Ruben Amorim.

Quest’ultimo, potrebbe dare il via a diverse occasioni: non a caso, agli azzurri in queste settimane sono stati accostati due nomi importanti come Joshua Zirkzee e Marcus Rashford. Se per l’ex Bologna la situazione sembra avvolta dal mistero, almeno per il momento, lo stesso non si può dire per il nazionale inglese, che ha rilasciato alcune dichiarazioni che sanno di addio, anche a stretto giro. Il Napoli può approfittarne? Al momento, non è dato sapersi, anche le sue parole fanno scatenare la fantasia dei sostenitori di fede azzurra.

Ultimissime calciomercato Napoli, Rashford allo scoperto: che assist

A parlare del suo futuro è lo stesso diretto interessato, nelle dichiarazioni a seguire, riportate da Sky Sport:

“Credo di essere pronto per una nuova sfida e percorrere i prossimi passi. Quando andrò via lo farò senza rancore: non riceverete commenti negativi da parte mia sul Manchester United, perché sono fatto così. Se so che la situazione è già brutta, non la andrò a peggiorare. Ho visto come alcuni calciatori hanno lasciato la squadra in passato e non voglio essere come loro. Farò semplicemente una dichiarazione e partirà da me. Nel cuore sarò sempre un ‘Red’ al 100%“.

Tali dichiarazioni sembrano aprire la porta a un addio al Manchester United: per ora, con il Napoli sembrerebbe non esserci nulla di concreto, ma è chiaro che determinate uscite non fanno altro che fantasticare i tifosi, potenzialmente entusiasti di poter eventualmente accogliere uno dei calciatori più tenuti d’occhio in questi anni, dalla Premier League.