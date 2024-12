“Sono pronto per una nuova sfida”: accostato al Napoli, l’attaccante esce allo scoperto

Diversi nomi sono stati accostati al Napoli per il mercato: uno di questi ha anche aperto alla cessione proprio in queste ore.

C’è grande curiosità in casa Napoli su quello che sarà il mercato di gennaio e non solo. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha aperto a degli scenari imprevedibili, con Giovanni Manna che sta studiando la soluzione ideale per accontentare Conte e regalargli un elemento di sicuro affidamento.

Oltre a questo, però, ci sono anche altri tasselli che potrebbero essere inseriti, magari non nell’immediato ma sui quali il direttore sportivo potrebbe lavorare già da adesso. Tra questi anche un attaccante, visto che in casa Napoli ci sono diverse considerazioni che si stanno facendo su alcuni degli elementi in rosa.

Il vice Lukaku resta sicuramente un priorità ma c’è anche dell’altro: Aurelio De Laurentiis dovrà ovviamente gestire il caso Osimhen che resta parzialmente aperto ed anche la situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia.

Accostato al Napoli, Rashford esce allo scoperto

Marcus Rashford è senza dubbio uno dei nomi che stuzzica e non poco la piazza partenopea. L’attaccante del Manchester United è stato accostato diverse volte al club azzurro nel corso degli ultimi mesi, concretamente potrebbe rappresentare un obiettivo di mercato.

L’inglese non è di sicuro un nome semplice sul quale lavorare, ma il tempo dirà se effettivamente l’attaccante possa fare al caso degli azzurri soprattutto sotto il punto di vista economico. Nel frattempo, lo stesso attaccante ha chiarito le cose su quello che sarà il suo futuro.

“Personalmente, sono pronto per una nuova sfida e per i prossimi step. Quando me ne andrò, non ci saranno rancori. Non riceverete commenti negativi da me sul Manchester United. Sono fatto così come persona. Quando me ne andrò, farò una dichiarazione e sarà da me”.

Queste le parole di Rashford rilasciate ad Henry Winter. L’attaccante del Manchester ha aperto all’addio. Da capire, ora, se proprio il Napoli possa rappresentare una soluzione ideale per il suo futuro.