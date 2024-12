Napoli Calcio – Ultimissime di mercato: il club azzurro ha svincolato uno dei suoi tesserati proprio a pochi giorni dal Natale

A pochi giorni dal Natale, arriva l’annuncio ufficiale: è svincolato. Il tesserato azzurro non ha lasciato il segno nelle sue uniche quattro presenze in campionato e dopo appena 3 mesi lascia il Calcio Napoli: ecco le ultimissime notizie sul mondo azzurro.

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del club partenopeo. Specialmente dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, il direttore sportivo Manna e la sua squadra sono alla ricerca di un profilo importante per rinforzare la difesa. Piace molto Danilo della Juventus, ma non è il solo obiettivo del club. Il Napoli punta anche ad un centrocampista e valuta la possibilità di acquistare un esterno a sinistra. Biraghi su tutti può essere un’opzione percorribile per diverse ragioni: il rapporto dell’agente Giuffredi con De Laurentiis è ottimo e Conte conosce benissimo il ragazzo, già allenato all’Inter.

Nel frattempo, anche nelle giovanili del Napoli ci sono cambiamenti in corso d’opera. La squadra sta disputando una stagione pazzesca, volta a centrare l’obiettivo promozione in Primavera 1. E per farlo, mister Rocco ha bisogno di elementi pienamente a disposizione e ligi alle regole del gruppo. Devono essere tutti focalizzati verso un’unica direzione percorribile.

Napoli, svincolato il giovane attaccante

Arrivato a sorpresa a settembre per rinforzare l’attacco di mister Dario Rocco, Edoardo Della Salandra è stato svincolato quest’oggi 17 dicembre dal Napoli attraverso una nota ufficiale pubblicata dalla Lega Serie A.

Il giocatore classe 2005 è cresciuto nel vivaio della Lazio, poi ha intrapreso l’avventura alla Ternana, dove è stato anche squalificato per dieci giornate. Al termine della scorsa stagione, il club rossoverde lasciò decadere il vincolo. E ora il 19enne si ritrova senza squadra.

Edoardo Della Salandra ha disputato solo cinque partite da quando è sbarcato a Napoli: quattro in campionato e una in Coppa Italia. L’ex Ternana non ha mai trovato la gioia del gol, ma più in generale non è riuscito mai a ritagliarsi uno spazio nella formazione del mister. Ha giocato da titolare solo nella sconfitta contro la Cremonese, in Coppa. In Primavera 2, invece, ha avuto poche chance e manciate di minuti a disposizione. Nelle ultime partite, invece, non è stato quasi mai convocato.

Ad ogni modo, il Napoli Primavera potrebbe perdere a gennaio anche Gioielli. Non è un mistero che il giocatore cerchi qualche esperienza in Serie C, l’ha ammesso anche il suo allenatore. Il centrocampista talentuoso è infatti un fuoriquota e nel mercato invernale proverà a cambiare aria verso qualche società professionistica per farsi le ossa.