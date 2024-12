Mercato Napoli Ultimissime – Ecco l’ipotesi scambio per fronteggiare l’infortunio di Alessandro Buongiorno: Manna lavora al nuovo difensore

Ultimissime di mercato in casa Napoli, con l’ipotesi scambio che diventa sempre più un opzione valida per arrivare al difensore nuovo di zecca chiesto da Antonio Conte. E dopo l’infortunio di Buongiorno sarebbero cambiati anche alcuni scenari.

Infatti, stando a quanto confermato da Sky Sport, inizialmente il Napoli avrebbe voluto puntare su un’alternativa valida. Ora ha necessità di trovare un centrale pronto e formato. Ed è per questa ragione che l’identikit perfetto è raffigurato in Danilo, capitano della Juventus. Per arrivare al giocatore bianconero, però, servirà accontentare Cristiano Giuntoli con uno scambio coinvolgendo anche Raspadori. Da capire se il Napoli avrà intenzione di rinforzare la Juventus in attacco.

Ci sarebbero stati anche primi approcci con l’Arsenal per Kiwior, ma al momento non sembrano esserci possibilità concrete di un suo approdo in maglia azzurra. Infine, l’ipotesi Luiz Felipe, che non rientrerebbe tra i nomi in cima alla lista di Manna, ma è uno svincolato e potrebbe accettare più facilmente un ritorno in Serie A.