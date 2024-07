“Tanti club interessati”: Napoli, il gioiellino di Conte può lasciare

Il Napoli può cedere un gioiellino della propria rosa, con Antonio Conte che ha dimostrato di apprezzare le sue caratteristiche

Il Napoli prosegue il ritiro di Castel di Sangro focalizzato sull’obiettivo principale, quello di arrivare al meglio all’inizio della stagione, il prossimo 10 agosto. La rivale sarà il Modena in Coppa Italia, una settimana prima dell’inizio del campionato, con i partenopei che andranno di scena al Bentegodi contro il Verona.

Nel frattempo, Giovanni Manna si è messo al lavoro per completare la rosa di Conte e nei prossimi giorni potrebbero esserci dei movimenti importanti, soprattutto a centrocampo. Nel mirino ci sono Gilmour del Brighton e Brescianini del Frosinone, ma prima servono delle uscite.

I giocatori maggiormente indiziati a lasciare il Napoli sono Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Sul primo ci sono Cagliari e Parma che a breve potrebbero presentare un’offerta ufficiale. Sul centrocampista svedese il discorso è diverso, perché non ha brillato la scorsa stagione e ha poco mercato.

Nel ritiro di Castel di Sangro, però, sta brillando un gioiellino del Napoli. Si tratta di Gennaro Iaccarino, che aveva ben figurato anche nei dieci giorni precedenti a Dimaro. Classe 2003, è stato utilizzato più volte da Conte nei due di centrocampo scendendo in campo nelle amichevoli.

Futuro Iaccarino, parla l’agente

Gaetano Fedele, agente di Gennaro Iaccarino, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: “Futuro in prestito dopo il ritiro? Non ci sono ‘aut aut’ sulla tempistica. E’ giusto che la società valuti con serenità e calma, la rosa è ampia e certe cose vanno decise nei tempi giusti. Valuteremo in questo mese di mercato. La Serie B? Di sondaggi ce ne sono stati tantissimi, di interessamenti ancor di più, ma da qui a parlare di una possibilità vera e propria ce ne passa“.

Prosegue Fedele: “Se va in Serie B, deve potersela giocare alla pari, non è una questione di categoria. I ragazzi devono capire che devono giocare con continuità. Gennaro è un ragazzo molto ‘quadrato’, con le idee chiare. A tutti può far piacere di giocarsi le sue chance qui, essere considerato alla pari di grandi giocatori da Conte è già qualcosa di importante“.

Insomma, il futuro di Iaccarino non è ancora deciso e probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Sta di fatto che il giocatore gode della stima di Conte. Per la sua carriera sarebbe importante trovare una squadra che lo faccia giocare con continuità.