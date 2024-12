Napoli Calcio Ultimissime – Dopo l’estate di ingenti investimenti, il presidente De Laurentiis non ha intenzione di ritirare i remi in barca: pronto un altro super colpo.

Dopo due sconfitte di fila contro la Lazio, il Napoli torna alla vittoria e lo fa rimontando l’Udinese dopo la rete subita da Thauvin. Torna al gol Romelu Lukaku, imbeccato dal bell’assist di McTominay e soprattutto Conte ha trovato in Neres il vero dodicesimo uomo: il brasiliano è stato autore di una prova di altissimo livello, rivelandosi una vera spina nel fianco per il lato destro dell’Udinese.

Conte non ha intenzione di lasciare il treno scudetto e per farlo chiede un altro sforzo alla società: Spinazzola continua a non dare certezze dal punto di vista fisico e Mazzocchi ancora non convince fino in fondo. L’ex Juventus chiede quindi rinforzi sulle fasce e il presidente sembra intenzionato a svenarsi pur di accontentare il suo allenatore.

Dorgu nel mirino del Napoli: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli potrebbe chiudere presto il colpo Patrick Dorgu. L’esterno sinistro del Lecce, protagonista di un’autorete nella sfida contro il Monza, è finito al centro del mercato azzurro, con Aurelio De Laurentiis deciso a non deludere le richieste di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, dopo aver preso in mano la squadra, ha chiesto rinforzi mirati per continuare la rincorsa alle posizioni di vertice. Dorgu è il profilo ideale: giovane, dinamico e con ampi margini di miglioramento. La trattativa, partita da una prima offerta ritenuta troppo bassa dal Lecce, sembra destinata a concludersi positivamente. De Laurentiis è pronto a rilanciare: si parla di una cifra vicina ai 32 milioni di euro, comprensivi di bonus legati alla qualificazione in Champions League per strappare ai salentini uno dei talenti più fulgidi di questa prima parte di stagione in Serie A.

Nonostante qualche incertezza mostrata nell’ultimo match, con l’autogol che aveva momentaneamente complicato la gara per i giallorossi, Dorgu ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro. Un “sì” che potrebbe risultare decisivo per sbloccare una trattativa che soddisferebbe tutte le parti in causa.

Napoli si prepara dunque ad accogliere il talento danese di origini nigeriane, che andrebbe a rafforzare un reparto bisognoso di freschezza e qualità. Il mercato di gennaio si avvicina e, con De Laurentiis pronto a investire, l’affare Dorgu potrebbe essere solo l’inizio di un inverno caldo per i tifosi azzurri.