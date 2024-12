Cena Natale Napoli, ADL arriva a Pietrarsa – VIDEO

Cena di Natale in grande stile per la SSC Napoli: tanti invitati d’onore per la festa allestita dalla società partenopea nel tradizionale appuntamento di fine anno.

Grande fermento a Pietrarsa per la cena di Natale organizzata dal Napoli: un appuntamento ormai fisso per le feste natalizie in casa azzurra, che quest’anno si tiene in una cornice del tutto inedita. Centinaia gli invitati da parte del club partenopeo, con alcuni dirigenti e ospiti d’onore che stanno arrivando pian piano nella location designata per la cena natalizia.

Arrivato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che sarà uno dei grandi protagonisti della super festa messa a punto dalla società partenopea per augurarsi un buon Natale e un buon 2025.

News SSC Napoli, cena di Natale a Pietrarsa: grande serata di festa

A Pietrarsa, il Napoli si ritroverà con tantissimi ospiti vip per augurare a tutto l’ambiente un buon inizio di feste natalizie, com’è ormai di abitudine in casa Napoli.

Tra i primi ad arrivare, c’è anche il presidente Aurelio De Laurentiis, così come si evince dalle immagini sottostanti: