Calcio Napoli notizie – Arrivano le prime novità in merito all’infortunio di Alessandro Buongiorno: la redazione di Sky Sport svela quelle che possono essere le partite che l’ex Torino può saltare.

La settimana per il Napoli calcio non parte nel migliore dei modi: le notizie che arrivano dall’infermeria sono una vera e propria mazzata per Antonio Conte, oltre che tutti i tifosi azzurri, che si vedono costretti a fare a meno di Alessandro Buongiorno per i prossimi impegni. Il comunicato rilasciato dalla società azzurra è perentorio: frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Già da martedì, il centrale ex Torino comincerà l’iter riabilitativo, durante il quale si capirà la portata di tale infortunio.

Ma quante partite salterà Buongiorno a causa dell’infortunio? A fare il punto della situazione è il portale di Sky Sport, che svela quelle che possono essere le partite che il centrale azzurro potrebbe saltare per il problema accusato in queste ore. È chiaro che, al momento, si tratta di una stima del tutto approssimativa e che necessita, da qui in avanti, di un monitoraggio costante per capire l’evoluzione del suo recupero.

Ultime notizie Napoli calcio, Sky svela le partite che può saltare Buongiorno

Alessandro Buongiorno si ferma: da Castel Volturno la notizia arrivata dall’infermeria è una vera e propria batosta. Al momento, non si hanno indicazioni precise, in via ufficiale, in merito al rientro, ma il portale di Sky Sport cerca di fare una prima stima a tal proposito.

Di seguito, quanto riportato dall’emittente satellitare sulle condizioni del centrale ex Torino:

“Secondo una prima stima lo stop dovrebbe essere di un mese, col rientro dunque previsto per metà gennaio. Se così fosse, Buongiorno salterebbe Genoa (21 dicembre), Venezia (29 dicembre), Fiorentina (4 gennaio) e Verona (12 gennaio)”.

Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo, visto che neanche la società partenopea si è sbilanciata nel comunicato di quest’oggi, che è stata una doccia fredda per tutto l’ambiente. Intanto, i tifosi si chiedono quale possa essere l’impatto di questo infortunio sulla stagione degli uomini di Antonio Conte e se questo infortunio può in qualche modo accelerare il mercato in entrata, che già in precedenza si preannunciava molto attivo per quanto concerne il reparto di difesa. È lecito aspettarsi, a questo punto, che la questione diventi ancor più prioritaria, quando mancano circa due settimane all’inizio della sessione invernale di mercato.