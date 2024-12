Ultimissime Calcio Napoli – Il bilancio di Romelu Lukaku contro l’Udinese fa sorridere Antonio Conte: numeri importantissimi del belga quando vede i bianconeri

Si avvicina sempre più a grandi passi la sfida tra il Napoli e l’Udinese, in programma questo pomeriggio alle 18 in Friuli. Tra le ultimissime calcio Napoli più interessanti in vista della partita, c’è sicuramente il dato riguardante il passato di Big Rom contro i bianconeri. Non è la prima volta, infatti, che Romelu Lukaku si trova davanti il club della famiglia Pozzo, date le sue esperienze passate con Inter e Roma.

Proprio questi precedenti fanno ben sperare i tifosi azzurri, che hanno bisogno di rivedere i gol del proprio centravanti. Dopo la sfida contro la Roma, dove ha lasciato il segno, è ripartito il digiuno, che ha pesato soprattutto contro la Lazio per via della sconfitta di domenica scorsa. Lo score di 5 gol e 5 assist non è così insufficiente, ma non basta per credere con convinzione di poter vincere il campionato.

Lukaku ed il bilancio contro l’Udinese: dati pazzeschi

Ovviamente, il belga non è di certo l’unico colpevole di un rendimento offensivo non così esaltante, ma la lente d’ingrandimento è puntata sul suo nome, anche per via del passato che accompagna la storia del Napoli in merito al tema dei centravanti. In vista della partita contro l’Udinese, però, Conte potrebbe fare affidamento anche alla cabala, dato che i numeri di Big Rom sono notevoli quando vede i bianconeri friulani.

Sono 7 le partite giocate da Lukaku contro l’Udinese nella sua carriera e in 6 di queste l’attaccante ha vinto. Solo 1 pareggio e ben 0 sconfitte che fanno incrociare le dita anche ai più scaramantici. Non solo, anche in termini di bonus realizzati, il dato è assolutamente positivo. Il 31enne, infatti, ha segnato 5 gol e fornito 1 assist nelle precedenti 7 partite contro l’Udinese, risultando quasi un incubo.

L’Udinese è la quinta vittima preferita in Serie A di Big Rom, al pari del Torino, del Bologna e del Napoli. Con un gol quest’oggi, aggancerebbe il quarto e terzo posto condiviso da Milan e Sassuolo. Con una doppietta, come quella che realizzò nella stagione 2019-20 con la maglia dell’Inter, potrebbe invece raggiungere la vetta presieduta da Genoa e Cagliari con 7 gol realizzati.

Insomma, anche senza Kvaratskhelia, Lukaku ha tutte le carte in tavola per cercare la via della rete che gli manca da quasi 3 settimane e che in trasferta non si vede dalla sfida contro il Milan di fine ottobre. E’ il momento giusto per una svolta.