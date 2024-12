Napoli calcio ultimissime – Il futuro di Giacomo Raspadori continua a tenere banco in casa azzurra: arrivano conferme sull’interesse della Juventus.

Che ne sarà del futuro di Giacomo Raspadori? L’attaccante di proprietà del Napoli calcio movimenta quelle che sono le ultimissime novità legate al calciomercato in casa partenopea: il numero 81, di recente, ha espresso la sua volontà di voler giocare di più. Spazio che con Antonio Conte, complice anche la mancanza degli impegni in coppa, non gli sta concedendo, motivo per cui impazzano le voci riguardanti un possibile addio del calciatore nei prossimi mesi.

Al momento, non c’è alcuno scenario concreto per lui, anche se da tempo è risaputo dell’interesse della Juventus: il tecnico della Vecchia Signora, Thiago Motta, è un suo estimatore, tant’è che cercò di portarlo a Bologna già circa dodici mesi fa. Un anno dopo, il tutto sembra essere tornato al punto di partenza, con l’unica differenza che la squadra ora sulle sue tracce è, per l’appunto, la Juve. Il portale tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione, spiegando quella che può essere il possibile scenario per l’attaccante di proprietà della SSC Napoli che, con l’assenza nelle prossime settimane di Khvicha Kvaratskhelia, spera di poter trovare decisamente più spazio, anche se al momento David Neres è l’indiziato numero uno a sopperire all’assenza dell’ex Dinamo Batumi. Insomma, non la situazione ideale per Raspadori.

Notizie Napoli calcio, le ultimissime su Raspadori: conferme sulla Juve

La Juventus continua a essere sulle tracce dell’attaccante della SSC Napoli, Giacomo Raspadori, il cui futuro in casa azzurra sembra decisamente in bilico.

Di seguito, quanto riportato da tuttomercatoweb.com a tal proposito:

“La Juventus uno come Raspadori lo accoglierebbe a braccia aperte. Lo sa il Napoli che per questo vorrebbe blindarlo. Farlo giocare ora vorrebbe dire acquietarne i bollenti spiriti che a gennaio potrebbero venir fuori. Ma poi il problema rischia di riproporsi. L’occasione sembra solo pro tempore, le gerarchie di Conte già stabilite. E senza Coppe europee, ecco che pensare di avere una rosa così ampia è sì vanto e orgoglio, ma anche un fattore che inevitabilmente qualche muso lungo rischia di crearlo”.

Ciò che resta fuori discussione, però, è che sia Antonio Conte che Giovanni Manna lo hanno blindato, motivo per cui è difficile pensare a una partenza eventuale nell’immediato. È chiaro però che servirà tutt’altra situazione per evitare che l’addio possa diventare l’unica soluzione possibile per entrambe la parti.