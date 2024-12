Calciomercato Napoli Ultimissime – Un calciatore azzurro avrebbe accettato di buon grado la cessione a gennaio e gradirebbe una precisa destinazione

A poche ore dalla sfida contro la sfida contro l’Udinese, non mancano le voci su entrate e uscite in casa azzurra. Stando al calciomercato Napoli ultimissime indiscrezioni arrivano proprio questa mattina sulla rosa dei partenopei. Questo perché il mercato non dorme mai, neanche quando ci troviamo nella giornata di una sfida delicata per gli azzurri, che sono reduci da due sconfitte consecutive.

Non c’è più margine d’errore: con Udinese, Genoa e Venezia devono arrivare 9 punti. Da qui, fino al prossimo 29 dicembre, la squadra di Antonio Conte deve fare bottino pieno. Solo così ci si potrà presentare a gennaio, con l’inizio della campagna acquisti invernale, con anche maggior fiducia e attrattiva nei confronti di potenziali acquisti, che potranno concretamente credere nella vittoria dello Scudetto.

Folorunsho accetta la cessione del Napoli: il nuovo incastro con Biraghi

Il grande protagonista di queste ore in casa Napoli è sicuramente Folorunsho. Il centrocampista sarà assente dalla partita contro l’Udinese per un problema fisico e il suo futuro in azzurro sembra sempre più in bilico. La sua partenza potrebbe coincidere anche con l’arrivo di Cristiano Biraghi in casa Napoli, dato il forte legame tra la società e il suo procuratore, Mario Giuffredi. Lo stesso agente curerebbe anche il trasferimento del centrocampista, essendo suo assistito.

Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, ci sarebbero novità che attirerebbero l’attenzione della Fiorentina, in piena corsa Champions League e con un clamoroso sogno scudetto dopo 15 giornate. Tutto partirebbe proprio da Biraghi, che è cercato dal Fenerbahce, ma che, come detto, piace molto anche al Napoli.

“Il tecnico azzurro riabbraccerebbe volentieri Biraghi dopo averlo allenato all’Inter nella stagione 2019-20, sempre che se ne vada Spinazzola”.

Proprio questa ipotesi, scatenerebbe un effetto domino tra le due società:

“E’ quindi possibile un’operazione più ampia, che comprenda Michael Folorunsho, il quale si trasferirebbe volentieri a Firenze”.

Destinazione già accettata, dunque, dal centrocampista del Napoli, che potrebbe trovare molto più spazio in Viola, specie dopo quanto accorso a Bove. Discorso diverso, invece, per un altro calciatore della Fiorentina, sempre assistito da Mario Giuffredi: Fabiano Parisi. In questo caso, Palladino non vorrebbe privarsene e la dimostrazione è arrivata con la titolarità di giovedì scorso in Conference League.

Nel caso il calciatore e l’entourage insistesse per la cessione, la Viola chiederebbe cifre importanti per liberarlo e questo allontanerebbe il Napoli che vorrebbe risparmiare sull’eventuale sostituto di Spinazzola, nonché alternativa ad Olivera per la seconda parte della stagione. Il prossimo 4 gennaio, quando è in programma la sfida tra le due squadre a Firenze, la trattativa potrebbe entrare nel vivo.