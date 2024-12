Infortunio Kvara, quando tornerà in campo? Novità sui tempi di recupero

Quando rientrerà Kvara dall’infortunio? Arrivano le ultime su quelli che potrebbe essere i tempi di recupero per il calciatore georgiano.

L’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia tiene in apprensione tutto l’ambiente Napoli. Il giocatore si è fatto male in seguito all’ultimo match giocato dagli azzurri contro la Lazio, ed il problema sembrava anche abbastanza particolare.

Il georgiano, infatti, ha riscontrato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: insomma, a leggerlo sono stati molti i tifosi che hanno pensato ad uno stop lungo.

La realtà è che il numero 77 del Napoli potrebbe rientrare ben prima di quanto si potesse pensare all’inizio: Kvara ha già cominciato le terapie, come specificato dalla stessa SSC Napoli all’interno dello stesso comunicato, ed ora sono emersi anche i possibili tempi di recupero.

Infortunio Kvara, ecco quando potrebbe tornare

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Kvara salterà sicuramente la prossima partita che gli azzurri giocheranno sabato contro l’Udinese. Contestualmente, per l’attaccante sarà preclusa anche la partecipazione al match successivo, ancora di sabato (21 dicembre) contro il Genoa.

Da qui, le speranze di rivederlo in campo: Kvara potrebbe tornare disponibile per la partita successiva, quella del 29 dicembre in casa contro il Venezia. Ovviamente le sue condizioni verranno valutare giorno dopo giorno, ma c’è una speranza concreta di rivederlo quanto meno disponibile prima della fine dell’anno.

Cosi non dovesse essere, per il georgiano l’ipotesi plausibile diventerebbe quella del 4 gennaio, quando il Napoli dovrà affrontare la Fiorentina in un big match ai piani alti della classifica di Serie A.