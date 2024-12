Napoli calcio Notizie – Antonio Conte criticato aspramente per la gestione della rosa in Coppa Italia, ma la Lazio scagiona il mister azzurro

Accusato di aver snobbato la Coppa Italia per aver utilizzato le riserve, Antonio Conte in conferenza stampa ritorna sulla sconfitta a Roma contro la Lazio e sottolinea un dettaglio sfuggito a tanti. Ecco le ultime notizie sul calcio Napoli.

In occasione della partita di coppa, l’allenatore azzurro ha utilizzato una rosa completamente rivoluzionata. Niente titolari, solo seconde linee, anche se sarebbe sbagliato chiamarle così nel calcio moderno. Le cinque sostituzioni hanno ormai allungato le formazioni e sono tutti più coinvolti nelle rotazioni. Ad ogni modo, Conte per far fronte alla Lazio in Coppa Italia ha provato a dare una chance a tutti quei giocatori che hanno avuto poche occasioni fino a quel momento.

La ragione è dettata dall’assenza del Napoli dalle competizioni europee. Senza Champions, Europa o Conference League, il club azzurro deve scendere in campo praticamente una sola volta a settimana. E senza urgenze, ovviamente il mister dà continuità con la miglior formazione possibile, che dopo 15 giornate appare chiarissima a tutti. L’unico modo per valutare chi fosse sceso in campo meno volte, sarebbe stata appunto la gara all’Olimpico contro i biancocelesti. Il tecnico parlò di rischio calcolato, ma l’esclusione dai quarti di coppa è un danno specialmente per i giocatori che avranno ancora meno possibilità di rivedere il terreno di gioco fino a fine stagione.

Conte, il livello della Serie A e la sconfitta contro la Lazio in Coppa

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Napoli, è stata posta una domanda ad Antonio Conte sul livello del calcio italiano in Europa. Il mister non ha perso occasione per sottolineare che la stragrande maggioranza dei giocatori scesi in campo contro gli azzurri in Coppa Italia, ha battuto l’Ajax 3-1 ad Amsterdam. Un risultato che fa piuttosto riflettere.

Si è criticato tanto la gestione della rosa azzurra da parte di Conte, ma non si è dato il giusto peso alla formazione biancoceleste e al lavoro di Baroni. La Lazio sta vivendo chiaramente un momento di forma smagliante e la squadra sembra aver assimilato immediatamente le nuove idee di gioco del proprio allenatore.

Nonostante la classifica di Serie A indichi ancora il Napoli in vantaggio sulla formazione capitolina, non bisognerebbe essere troppo sorpresi della sconfitta all’Olimpico in Coppa Italia. E la ragione non è dettata dal livello del cosiddetto Napoli-2, poco gratificante nei confronti dei protagonisti, ma del livello calcistico e di consapevolezza raggiunto dalla Lazio. Che non a caso è presente in Europa League ed è prima in classifica dopo sei giornate. Anche Conte ha sottolineato un aspetto da non dimenticare:

“Non ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane in Europa. Prendiamo in esempio la Lazio, che ha vinto contro l’Ajax con 9/11 (in realtà 8/11 ndr) dei calciatori che hanno giocato contro di noi in Coppa Italia. Questa è la dimostrazione che il campionato italiano si è alzato di livello. Non ci sono posti già definiti solo perché ti chiami x o y”

Insomma, se la Lazio ha superato il turno di coppa non è stato frutto del caso o delle scelte scellerate di mister Conte. La formazione biancoceleste sfrutta l’Europa League per dare continuità a quanto bene fatto in campionato e tutti i giocatori hanno ormai il ritmo partita. Oltretutto, non è una rosa da considerare inferiore al Napoli. Sarebbe un errore madornale. E anche il campionato l’ha dimostrato.