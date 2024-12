Mercato Napoli Ultimissime – Il direttore sportivo Giovanni Manna sta per concludere un colpo magistrale per la prossima stagione: il chill guy diventerà azzurro

Antonio Conte ha a disposizione una rosa folta per una sola competizione, ma sicuramente a gennaio potrebbero esserci degli innesti. In particolare, il mister chiede un difensore centrale. Nel frattempo, Giovanni Manna è a lavoro per regalare all’allenatore anche dei futuri prospetti che potrebbero tornare molto utile al Napoli, ecco le ultimissime di mercato.

Il meme del chill guy spopola sul web, su TikTok in particolare. Ma è sbarcato anche nel mondo del calcio. Ad esempio, l’ex bianconero Huijsen ha esultato in un incontro proprio come il simpatico cane con le mani in tasca. Ma anche in Serie B di recente Mehdi Dorval si è reso protagonista con la stessa esultanza. L’esterno franco-algerino è un giocatore rivelazione del campionato di Serie B. Sta accumulando minuti e buonissime prestazioni, tanto da far sgranare gli occhi ai dirigenti del Napoli, che hanno sempre un attenzione particolare ai calciatori del Bari, società di proprietà del figlio di Aurelio De Laurentiis.

Secondo Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo avrebbe praticamente chiuso la pratica per il ragazzo classe 2001. Dorval, centrocampista esterno, resterà al Bari fino al termine della stagione, ma sarà di fatto acquistato dagli azzurri nella sessione invernale di calciomercato. Una volta terminata la stagione, diventerà un tesserato del Napoli a tutti gli effetti.

Mercato Napoli, chi è Mehdi Dorval

Nato a Parigi da padre francese e madre algerina, è cresciuto nelle giovanili dell’Amiens, poi ha disputato la quinta divisione di calcio francese con l’Aubervilliers ed è arrivato in Italia dopo lo scoppio della pandemia Covid-19.

Mehdi Dorval ha disputato la Serie D con il Fasano e l’Audace Cerignola. Rimasto in Puglia, è stato adocchiato dai dirigenti del Bari che gli hanno voluto dare una chance. Si tratta di un esterno piuttosto duttile. Può giocare a sinistra, ma anche a destra. In questo momento, alla terza stagione al Bari, è praticamente il titolare della corsia mancina della formazione di Moreno Longo. Il mister ha riconosciuto proprio di recente il valore del giocatore franco-algerino:

“Poteva cambiare aria in estate o valutare altre situazioni, ma io ho chiesto al ds Magalini di trattenerlo qui, perché ne riconosco il valore”

Insomma, il grande salto verso la Serie A potrebbe avvenire grazie al Napoli. Dorval è chiaramente il classico giocatore che con lavoro e sudore è riuscito a farsi valere in diverse categorie, da quelle più basse a quelle professionistiche. Un aspetto che potrebbe piacere particolarmente ad Antonio Conte.