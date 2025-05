Conte via a giugno! Ecco il sostituto scelto da De Laurentiis

Antonio Conte guarda alla Juventus, ma De Laurentiis si tutela: già avviati i contatti per la panchina del Napoli.

Il valzer delle panchine in Serie A è ufficialmente iniziato, e il Napoli si ritrova nel mezzo di un intrigo di alto livello. Antonio Conte, che sembrava pronto a guidare il nuovo corso azzurro, sarebbe affascinato da un clamoroso ritorno alla Juventus. L’indiscrezione, rilanciata da TMW, ha spinto Aurelio De Laurentiis a muoversi d’anticipo per non farsi trovare impreparato: il presidente ha già preso contatti con il prossimo allenatore.

Secondo quanto riportato da Raimondo De Magistris su TMW, Antonio Conte sarebbe fortemente allettato dalla possibilità di tornare alla Juventus. Un’ipotesi che trova terreno fertile nella dirigenza bianconera, dove Giorgio Chiellini lo considera da tempo il profilo ideale per rilanciare la squadra.

Conte è rimasto legato all’ambiente juventino e non ha mai nascosto la voglia di tornare in una piazza dove ha già vinto. Il suo nome circola con insistenza in casa Juve, anche se molto dipenderà da chi avrà potere decisionale sul futuro tecnico del club, e dalle valutazioni su Igor Tudor, attualmente alla guida della squadra. Cristiano Giuntoli, attuale dirigente bianconero ed ex Napoli, ha dichiarato pubblicamente che si farà un punto della situazione dopo il Mondiale per Club. Tuttavia, senza la qualificazione alla prossima Champions League, anche la sua posizione potrebbe finire sotto esame.

Il Napoli si tutela: Allegri tra i nomi sondati da ADL

In attesa di sviluppi concreti, il presidente De Laurentiis si muove in anticipo. Secondo quanto riportato, avrebbe già sondato il terreno con Massimiliano Allegri, attualmente svincolato e accostato anche al Milan.

Il Napoli, che ha bisogno di un allenatore carismatico e con esperienza in grandi piazze, considera il livornese un’opzione concreta qualora Conte dovesse decidere di abbandonare. Allegri rappresenterebbe una soluzione di continuità ad alto profilo, capace di gestire pressioni e rilanciare un progetto tecnico ambizioso. Al momento si tratta solo di sondaggi, ma il segnale da parte di De Laurentiis è chiaro: il Napoli vuole un top in panchina.