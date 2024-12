Perché la conferenza di Conte è durata pochissimo – VIDEO

Calcio Napoli Ultimissime – La conferenza di Antonio Conte che precede la partita contro l’Udinese è durata come un lampo: ecco la ragione

Gli Azzurri si apprestano a giocare un match di fondamentale importanza contro l’Udinese. Conte è particolarmente curioso di capire come reagirà la formazione partenopea alle due sconfitte di fila. Il test contro i bianconeri servirà a capire a che punto è il livello di maturità della sua rosa. Ecco le ultimissime sul Calcio Napoli, con un episodio particolarmente curioso avvenuto prima del match di campionato.

Dopo il doppio confronto perso contro la Lazio ci si aspetta una reazione rabbiosa, di carattere. Anche senza il miglior giocatore, la stella splendente di Tbilisi. Kvaratskhelia non ci sarà per via della distorsione al ginocchio subita in occasione dell’ultimo match al Maradona contro i biancocelesti. E alla domanda su cosa chiedere a David Neres in quanto erede del georgiano, il mister ferma subito tutti:

“Non ho ancora deciso chi giocherà al posto di Kvaratskhelia”

Non scopre le carte l’allenatore azzurro, che allo stesso tempo liquida i giornalisti con risposte secche, brevissime e senza giri di parole. E c’è una ragione logistica dietro a questa scelta.

Napoli subito in partenza per Udine: conferenza lampo per Conte

Solitamente, il tecnico azzurro si intrattiene molto ad articolare le risposte in sala stampa. Prova a spiegare, ad andare ben oltre la domanda. A volte è stato costretto dall’addetto stampa a tagliare corto, come spesso accade nel post-gara quando i minuti sono contati e bisogna seguire le indicazioni della Lega Serie A.

In questo caso, prima di Udinese-Napoli, Antonio Conte è stato rapidissimo, fulmineo. Risposte secche e brevi. In meno di un minuto e mezzo risponde a tre domande. Ma la verità è che alcune di queste sono state più lunghe del tempo di risposta del mister. In totale, la conferenza è durata appena 8 minuti e 8 secondi.

L’allenatore azzurro, però, aveva fretta. Si è visto sin da subito quando si è seduto in sala stampa. E non caso, al termine della conferenza, è sgattaiolato via verso i pullman che attendevano squadra e staff, in partenza verso Udine.

Questa sera la squadra raggiungerà l’hotel dove resteranno in ritiro fino a domani, giorno del match. Al risveglio sarà previsto un allenamento in struttura, per preparare anche gli ultimi dettagli e non tralasciare nulla. Staff e giocatori sono pronti al riscatto. Ora bisognerà solo dimostrare di voler voltare pagina dopo la doppia sconfitta contro la Lazio. Sarà il campo a parlare.