“Regalo da Scudetto per Conte”, ADL non ha limiti: il doppio affare è da capogiro

Arrivano sempre più indiscrezioni in merito a quelle che possono essere le mosse di mercato del Napoli in vista della sessione invernale: il doppio affare può infiammare gennaio.

Lo stop contro la Lazio non macchia un inizio di stagione nel complesso positivo per il Napoli: Antonio Conte si è ritrovato a costruire un progetto quasi completamente da zero e le premesse iniziali non erano certamente tra le più agevoli, considerando il decimo posto della scorsa stagione. Per questo, il lavoro fatto sul mercato in estate è stato molto serrato ed è lecito aspettarsi che anche nelle prossime finestre possa esserci movimento.

L’attenzione, ovviamente, ora è rivolta alle possibili mosse di Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ndr) nel prossimo gennaio, quando è previsto l’avvio della sessione invernale di mercato. Situazione che potrebbe essere strettamente legata al futuro di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è in prestito al Galatasaray, ma sono sempre più insistenti le voci che parlano di eventuali novità già a partire da gennaio stesso. In queste ore si è parlato anche di un possibile coinvolgimento nell’affare per Rashford, ma da settimane il nome più caldo è quello di Joshua Zirkzee: quest’ultimo, secondo quanto si legge da Sport Mediaset, potrebbe essere “un regalo da Scudetto per Conte”.

Calciomercato Napoli, ADL crede nello Scudetto: tutte le possibili mosse

L’edizione online di Sport Mediaset si sofferma sui possibili sviluppi legati al mercato invernale della SSC Napoli: la dirigenza azzurra intende allestire una squadra sempre più all’altezza delle ambizioni di un tecnico esigente come Conte, motivo per cui gennaio potrebbe essere un mese molto movimentato all’ombra del Vesuvio.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Annusata l’aria da scudetto, Aurelio de Laurentiis, in genere molto attento, questa volta è pronto a mettere mano al portafoglio per garantire ad Antonio Conte una squadra da scudetto. A gennaio come nella scorsa estate, il numero uno del Napoli sembra infatti deciso a supportare il suo tecnico sul mercato consegnandogli tre-quattro giocatori da titolo: un difensore centrale, un esterno e una mezzala, cui si vorrebbe aggiungere un vice-Lukaku a cinque stelle”.

Zirkzee-Osimhen, lo scambio per un “regalo da Tricolore”

Il vice Lukaku a cinque stelle potrebbe essere Joshua Zirkzee, attaccante che nella scorsa estate è passato dal Bologna al Manchester United. Secondo quanto si legge su Sport Mediaset, che cita anche Il Mattino, l’olandese (a cui farebbe piacere un ritorno in Serie A) sarebbe un’esplicita richiesta dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale e Manna starebbe già lavorando per piazzare frattanto Osimhen, la cui uscita potrebbe dare il via libera all’affondo per un nuovo attaccante.