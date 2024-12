Futuro Osimhen, un club prepara l’assalto: il possibile scambio fa sognare i tifosi!

Sono ore molto importanti in casa Napoli per il futuro di Victor Osimhen. Gennaio sarà un mese cruciale per cedere il giocatore a titolo definitivo.

La situazione legata a Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Ad oggi, l’attaccante non è tra le file azzurre ma il suo nome continua ad essere legato a quello del club campano. Infatti, l’attaccante è attualmente in prestito al Galatasaray ma Aurelio De Laurentiis resta il proprietario del cartellino. Non a caso, l’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di cedere a titolo definitivo il calciatore, assicurandosi così importanti introiti da reinvestire poi sul mercato.

Da diversi giorni, tale idea starebbe diventando sempre più concreta. Infatti, Victor Osimhen sarebbe finito nel mirino di alcuni grandi club. Si è parlato a lungo del possibile interesse del PSG, il quale però non avrebbe affondato il colpo. Discorso diverso, invece, per il Manchester United che sarebbe pronto ad ingaggiare il bomber già a gennaio. Oltre a ciò, i Red Evils starebbero pensando ad un clamoroso scambio di mercato.

Lo United punta Osimhen: si pensa a Rashford come contropartita

Sono ore caldissime in casa Napoli. Nelle prossime settimane, la società azzurra sarà chiamata a decidere il futuro di Victor Osimhen. L’attuale attaccante del Galatasaray potrebbe lasciare la Turchia già a gennaio, visto l’interessamento dei grandi club. Come riportato da “La Repubblica” il Manchester United sembrerebbe essere in pole. Il club inglese vorrebbe ingaggiare il calciatore già a gennaio, motivo per il quale sarebbe pronto ad inserire nella trattativa anche una contropartita.

Uno dei nomi più diffusi è quello di Joshua Zirkzee che potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo pochissimi mesi. Nelle ultime ore, però, sarebbe nata un’alternativa importantissima. Infatti, il Manchester United starebbe pensando di inserire Marcus Rashford nella trattativa, facendolo diventare così pedina di scambio. Si tratta di una decisione sorprendente, ancor più perché l’inglese è ormai una bandiera del club e una possibile cessione sorprenderebbe tutti.

Al tempo stesso, però, si tratterebbe di un rinforzo importantissimo per il Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo “convive” con tanti problemi in attacco, motivo per il quale un possibile innesto di qualità potrebbe sbloccare il tutto. Al momento, si tratta di una semplice idea di mercato che non si è ancora concretizzata, ma i Red Evils son pronti ad avviare una vera e propria trattativa. Naturalmente, le prossime settimane saranno cruciali per capire il futuro di Victor Osimhen e non solo.