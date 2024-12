Bomba di De Maggio: “Donnarumma accetterebbe il Napoli”, cosa serve per il colpaccio

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, non ha dubbi: il Napoli potrebbe pensare a Gianluigi Donnarumma in caso di addio di Alex Meret.

La questione rinnovi è una delle più spinose in casa Napoli: i tifosi azzurri si attendono novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che nelle prossime settimane dovrà restare fuori dal terreno di gioco per infortunio (clicca qui per i dettagli), ma anche su Alex Meret. Sembrava tutto fatto tra la dirigenza partenopea e l’estremo difensore azzurro per il rinnovo, ma la fumata bianca definitiva tarda ad arrivare. La volontà, svelata dallo stesso procuratore del giocatore (Federico Pastorello, ndr), è quella di firmare il nuovo accordo con i partenopei, ma finché non c’è nero su bianco è chiaro che ogni scenario non va sottovalutato. Compreso quello dell’addio, eventualmente a parametro zero se le parti non dovessero mettersi d’accordo.

Ma chi andrebbe al Napoli nel caso in cui l’ex SPAL dovesse dire addio agli azzurri a titolo gratuito? Secondo quanto si apprende dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, non sembrerebbe essere del tutto un’utopia un possibile assalto per Gianluigi Donnarumma, che non sta vivendo il suo periodo più luminoso della sua avventura in casa Paris Saint Germain.

Mercato Napoli, De Maggio: “Donnarumma accetterebbe, ma serve ridursi l’ingaggio”

Gianluigi Donnarumma al Napoli in caso di mancato rinnovo con chi la maglia azzurra già la veste, ossia Alex Meret? Valter De Maggio apre al possibile colpaccio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito, quanto riportato dal sito online della medesima fonte a tal proposito:

“Il Napoli aprirebbe una finestra su Donnarumma se Meret non rinnovasse. Donnarumma accetterebbe anche di venire al Napoli, ma dovrebbe ridursi l’ingaggio”.

Una notizia che fa già sognare i tifosi del club azzurro, che eventualmente si ritroverebbe tra i pali uno dei portieri più gettonati a livello internazionale. È altrettanto chiaro, però, che si tratta di una situazione del tutto agli albori, motivo per cui le attenzioni maggiori saranno poste, più che altro, per capire se tra la SSC Napoli e Alex Meret ci possa essere il tanto discusso rinnovo di contratto. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, è chiaro che Donnarumma potrebbe rientrare di diritto nella lista dei nomi che rischierebbe eventualmente di infiammare il tifo di fede azzurra.