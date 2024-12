Infortunio Kvaratskhelia, la reazione dell’azzurro è da brividi: l’inaspettato retroscena

Khvicha Kvaratskhelia si è infortunato durante la sfida contro la Lazio. Intanto, la reazione del calciatore è stata davvero da brividi.

Oltre il danno arriva anche la beffa in casa Napoli. Non solo la seconda sconfitta consecutiva contro la Lazio, ma anche l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia che complica i piani di Antonio Conte. L’allenatore azzurro non dimenticherà facilmente il weekend appena concluso, ma non solo per ciò che è successo in campo. Infatti, gli azzurri son stati sconfitti al Maradona dalla squadra di Baroni perdendo così il primato in classifica. In realtà, però, a preoccupare il condottiero non è solo il ko ma bensì anche l’infortunio di una pedina chiave.

Gli esami effettuati nella giornata di ieri son stati chiari: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Un problema fisico non troppo grave, ma neppure così scontato motivo per il quale il georgiano non sarà a disposizione nei prossimi match. Il tutto sarebbe accaduto durante la partita contro la Lazio, quando dopo un contatto con Marusic l’esterno è apparso fin da subito molto dolorante. A tal proposito, è emerso un dettagli importantissimo proprio su tale situazione.

Kvaratskhelia ha stretto i denti contro la Lazio: il retroscena

Khvicha Kvaratskhelia dovrà restare fermo ai box per diverse settimane. Il calciatore del Napoli si è infortunato nel match contro la Lazio e non sarà a disposizione di Antonio Conte per i prossimi match. Come riportato da “Il Mattino” a provocare il problema fisico al calciatore è stato il contatto (molto discusso) con Marusic al limite dell’area di rigore. In quel momento, il giocatore ha deciso di stringere i denti e proseguire la partita vista l’importanza della posta in palio.

In realtà, però, lo staff medico e in modo particolare il dottor Canonico hanno avuto qualche perplessità in merito. Ovviamente, la decisione è stata poi del calciatore che ha deciso di restare in campo e provare quantomeno a condurre i suoi verso la vittoria. Quest’ultima, non è però arrivata ma la dimostrazione del georgiano è un netto segnale per il futuro. Nonostante la giovane età, l’azzurro si sente un leader di questa squadra e vuole dimostrarlo sul rettangolo verde.

L’assenza sarà certamente dura per il Napoli e per Antonio Conte che dovrà farne a meno per le prossime settimane. I tempi di recupero non sono ancora chiari, ma potrebbero servire 3-4 settimane per smaltire il problema fisico accusato domenica allo stadio Diego Armando Maradona.