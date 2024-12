Tre rinforzi per gennaio: rivelati i nomi in cima alla lista del Napoli

Il Napoli starebbe lavorando intensamente per riuscire a sbloccare tre acquisti per il calciomercato di gennaio: rivelati i nomi in cima alla lista

A meno di un mese dall’inizio della campagna acquisti invernale, il Napoli sta muovendo passi sempre più importanti per portare a termine positivamente una serie di trattative. E’ chiaro che a dicembre, molte di queste, siano ancora in una fase embrionale e che nulla è deciso e stabilito. Sono numerose le telefonate, i contatti, i messaggi, per sondare il terreno e capire le disponibilità per un eventuale acquisto. Cercare di sfruttare le giuste occasioni, poi, è un’arte pregiata che non tutti i dirigenti sanno adoperare.

Il Napoli di Conte non è sicuramente perfetto. La squadra è reduce da un terribile, quanto clamoroso, decimo posto nella scorsa stagione, quando solo un anno prima aveva vinto lo scudetto. L’arrivo del tecnico salentino è servito a revitalizzare mentalmente i giocatori, portare una serie di nomi di alto livello in rosa e costruire una solidità che ha permesso agli azzurri di trovarsi al secondo posto in classifica dopo 15 giornate di campionato.

Napoli attivo sul mercato: i 3 nomi individuati per gennaio

Le recenti uscite contro la Lazio, però, hanno dimostrato che le lacune ci sono ancora. Le riserve non sono all’altezza dei titolari e anche gli 11 visti in campo domenica scorsa peccano ancora in fase offensiva se paragonati alle altre big del nostro campionato. Su questo aspetto sta lavorando il direttore sportivo Giovanni Manna, che, come detto questa mattina, potrebbe persino essere contattato per un arrivo di Joshua Zirkzee, apprezzato molto da Conte.

La priorità, però, resta difensiva, soprattutto nelle seconde linee. Al momento né Dorgu, né Danilo si muovono. Il Lecce non ha alcuna intenzione di far partire il proprio giocatore prima dell’estate e lo valuta 40 milioni di euro. Mentre la Juventus è in emergenza numerica proprio in difesa e non può permettersi di perdere il brasiliano, prima di aver acquistato dei sostituti di Bremer e Cabal.

Ecco dunque che, come riporta Il Mattino, il Napoli si starebbe muovendo verso i nomi di Ismajli e Tchatchoua. Il primo, classe 1996, sta giocando la stagione della vita, con prestazioni impressionanti ogni settimana. E’ in scadenza di contratto a giugno e l’Empoli non gli ha rinnovato il contratto. La pressione dei partenopei è forte, perché l’occasione di portarlo in azzurro ad un prezzo molto basso o a parametro zero in estate è ghiottissima.

Il terzino/esterno del Verona, 23enne, invece è in scadenza nel 2027 e dunque andrà trattato con più difficoltà. I giallo-blu lo valuterebbero fino a 10 milioni di euro, ma non vorrebbero privarsene dato anche il momento complicato. Autore di 1 gol e 2 assist, sarebbe un profilo molto gradito da Conte. Così come quello di un altro giocatore dell’Empoli, questa volta, però, impegnato in un ruolo più offensivo.

Parliamo di Jacopo Fazzini, autore di 2 gol nelle 8 partite giocate in questo campionato prima di un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per un po’. Molto difficile strapparlo ai toscani già a gennaio, specie dopo l’infortunio gravissimo di Pellegri che toglie forze importanti in attacco. Il Napoli, però, farà altri tentativi per provare a chiudere l’affare o a strappare un accordo per l’estate come succederà con Bonny.