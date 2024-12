Dorgu-Napoli, annuncio ufficiale sull’affare: Conte è avvisato

L’annuncio ufficiale sull’obiettivo della SSC Napoli, Patrick Dorgu, regala un colpo di scena inaspettato: Conte e ADL sono avvisati.

Ore fondamentali per il Napoli. L’apertura della finestra invernale di calciomercato è alle porte e il club azzurro è chiamato a battere un colpo nel tentativo di rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi presenti su taccuino di Giovanni Manna figura Patrick Dorgu, talento cristallino del Lecce. L’esterno giallorosso piace tanto alla società napoletana, che da tempo è sulle orme del classe 2004. Gli ultimi rumors di mercato parlavano di un possibile assalto da parte del Napoli già nella sessione di gennaio. Attenzione, però, perché proprio sul possibile trasferimento di Dorgu si è espresso il presidente del Lecce: il messaggio inviato ai partenopei è chiaro.

Dorgu al Napoli da gennaio? Damiani frena: “Vedremo a fine stagione”

Il Napoli è da tempo iscritto alla corsa per l’ingaggio di Patrick Dorgu, esterno di fascia di proprietà del Lecce che ha attirato l’attenzione di tanti top club del panorama europeo. Antonio Conte, nel post-gara della sfida ai salentini di scena al Maradona il 26 ottobre, è stato immortalato durante un colloquio con il gioiello danese che ha subito scatenato la fantasia dei tifosi. A frenare l’entusiasmo è, tuttavia, il recente annuncio di Saverio Sticchi Damiani. Il presidente dei salentini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida alla Roma.

Di seguito quanto evidenziato:

“Dorgu via a gennaio? Fa piacere che si registrino le attenzioni su questo giocatore sia in Italia che all’estero, segno che si sta facendo un percorso serio. È un ragazzo che viene dalla nostra Primavera ed è sempre una gioia per un club, ma abbiamo un obiettivo troppo importante e i giocatori importanti non si muovono a gennaio ma resteranno a Lecce. Vedremo a fine stagione”

Netto l’annuncio del patron dei pugliesi che ha allontanato tutte le sirene di mercato. Le parole di Damiani potrebbero allontanare l’ipotesi di un acquisto da parte del Napoli già nella sessione di gennaio, nonostante l’eventuale intenzione di lasciare il giocatore in prestito. Maggiori sviluppi sulla trattativa arriveranno nelle prossime settimane, se non addirittura, a questo punto, nei prossimi mesi. Aumentano le preoccupazioni in casa azzurra riguardo il possibile arrivo del gioiello danese, da tempo nei radar del club, tenendo conto anche delle diverse squadre interessate al calciatore. Dorgu al Napoli, adesso può cambiare tutto: Antonio Conte e tutto il Napoli sono avvisati.