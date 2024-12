Simeone e Raspadori, arriva l’annuncio in trasmissione: “Cosa succederà a gennaio”

Simeone e Raspadori, cosa faranno a gennaio? Tra l’ipotesi addio e una permanenza, in trasmissione arriva l’annuncio sul futuro

Il tema calciomercato è uno dei più accesi in questi giorni che ci avvicinano alla fine del 2024. Gennaio è alle porte e con lui l’inizio della sessione invernale di acquisti e cessioni e anche il Napoli ne sarà assoluto protagonista. Questo avvio di stagione ci ha mostrato una squadra in salute, fortunatamente lontana parente da quella che lo scorso anno era arrivata decima, ma ancora non perfetta.

Bisognerà sicuramente sistemare ancora qualcosa, per permettere ad Antonio Conte di lavorare su profili validi, sia negli 11 che nei loro sostituti. E a proposito di sostituti, tra i nomi più caldi con il futuro incerto in casa azzurra, ci sono sicuramente quelli di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Da settimane vi parliamo di indiscrezioni legate al loro futuro e in queste ore sono giunte importanti novità.

Simeone e Raspadori, il punto sul futuro: cosa accadrà a gennaio

A parlare della loro posizione è stato il giornalista di AS e TVPlay.it, Mirko Calemme, intervenuto nel format NapoliZone di Calciomercato.it con Leonardo Zullo e Giuseppe Barone. Nel corso della chiacchierata pubblicata sul canale YouTube di Calciomercato, il collega esperto anche di trattative, si è soffermato proprio sul futuro dei due attaccanti, svelando informazioni cruciali.

“Simeone non vuole andare via. Sta bene in un progetto così importante come il Napoli ed è coinvolto pienamente. Sono discorsi che si potrebbero fare in estate, ma anche su questo non c’è certezza. Gioca e gioca bene quando Conte lo fa entrare.

E’ questo il commento fatto da Mirko Calemme su Simeone, che dunque respingerebbe qualsiasi offerta di queste settimane. Su tutti il Torino si era mosso nei suoi confronti, ma almeno per i prossimi mesi non si muoverà da Napoli. Per i granata bisognerà puntare su nomi alternativi, dato che l’argentino è concentratissimo sul progetto partenopeo.

Diverso è il discorso, invece, per Raspadori:

“Per me Raspadori sarebbe giusto che andasse a giocare. Il problema è chi ti offre quello che chiede il Napoli? Non puoi svenderlo a gennaio. Può essere un’ottima merce di scambio per qualche giocatore top di altre squadre. Sarebbe perfetto per l’Inter, ma dovrebbero darti qualcuno di valido, appunto, in uno scambio”.

Più probabile l’ipotesi di vederlo partire, ma le difficoltà di trovare club disposti a trattare alle condizioni del Napoli sono tante. Ecco perché anche l’ex Sassuolo potrebbe rimanere in azzurro almeno fino all’estate, per poi salutare il club e trovare una destinazione che lo favorisca nelle prestazioni.