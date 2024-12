Napoli su Ismajli, parla l’intermediario: “Poteva finire in azzurro già l’anno scorso. Ora non so…”

Ardian Ismajli è uno dei difensori seguiti dal Napoli per migliorare il reparto difensivo. In queste ore ha parlato l’intermediario del calciatore.

Il Napoli si guarda intorno per trovare l’elemento giusto da inserire nella rosa di Conte. Il reparto difensivo, in particolare, sembra aver bisogno di alcuni accorgimenti da mettere in atto in tempi brevi. L’avventura di Juan Jesus in azzurro sembra arrivata quasi al capolinea, Rafa Marin resta un oggetto del mistero ed ancora non ci sono valutazioni chiare su quello che potrà essere il suo rendimento.

Ecco perchè Giovanni Manna sta provando a sondare diversi terreni, nella speranza di trovare un binario giusto ed in grado di soddisfare le necessità tecniche di Antonio Conte ma anche quelle economiche di Aurelio De Laurentiis.

Da capire se il Napoli riuscirà ad agire già nella prossima finestra invernale di calciomercato, visto che difficilmente i club lasciano partire calciatori importanti, soprattutto quelli di media-bassa fascia che ovviamente hanno maggiori difficoltà nell’andare a trovare dei sostituti.

Napoli-Ismajli, parla l’intermediario

Ardian Ismajli si è ben messo in mostra fino a questo momento con la maglia dell’Empoli ed ormai da un po’ di tempo è finito proprio nel mirino del Napoli. Serxhio Mezi, intermediario del calciatore, a parlato ai microfoni del portale Tribuna.com, parlando proprio della possibilità di vedere il suo assistito vestire la maglia azzurra in futuro.

“Da un anno ne parlo con il Napoli. Lo scorso anno il giocatore sarebbe già potuto arrivare a gennaio, ne ho parlato anche con il direttore Meluso e ho lavorato a questo trasferimento insieme a Ciro Palermo”.

La rivelazione di Mezi è ovviamente molto particolare e pone il Napoli in cima alla lista della papabili squadre in grado di mettere le mani sul giocatore, considerando che ci era quasi riuscita in passato.

“Ora non so se l’affare andrà in porto, ma De Laurentiis è anche amico di Corsi e questo potrebbe servire nella trattativa tra le due società. Ardian è stato accostato alla Juventus ma non c’è nulla!, ha ancora spiegato l’agente.

Insomma, Ismajli sembra seduto da tanto club, ma l’intermediario ha aperto soltanto alla possibilità di poter portare il ragazzo a Napoli, aspetto che poteva già verificarsi nel recente passato.