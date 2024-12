Napoli, che mazzata per Kvaratskhelia: è successo in diretta

Che doccia fredda per Kvaratskhelia: una dura offensiva in diretta per l’attaccante georgiano del Napoli.

La sfida tra Napoli e Lazio, giocata allo Stadio Diego Armando Maradona, ha rappresentato un altro capitolo significativo della stagione per entrambe le squadre. I biancocelesti di Marco Baroni si sono imposti di misura, grazie a una rete di Isaksen, in un match equilibrato ma che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi partenopei. Il Napoli di Antonio Conte, nonostante un impegno costante, non è riuscito a trovare la via del gol, con una prestazione a tratti sottotono rispetto agli standard attesi.

Tra i protagonisti più attesi, Khvicha Kvaratskhelia ha vissuto una serata altalenante, mostrando sprazzi del suo talento ma senza mai incidere davvero nel corso dei novanta minuti. Il georgiano, che nella scorsa stagione si era imposto come una delle rivelazioni assolute del calcio europeo, continua a vivere una fase di alti e bassi.

Il numero 77, nonostante abbia dimostrato qualità uniche nella capacità di saltare l’uomo e creare pericoli sulla fascia, sembra faticare a ritrovare quella continuità che lo aveva reso un giocatore imprevedibile e letale. Contro la Lazio, il talento del Napoli ha mostrato il suo repertorio solo a tratti, schivando la marcatura dei difensori biancocelesti in alcune occasioni, ma senza riuscire a trasformare queste giocate in episodi decisivi per la sua squadra. E, come di consueto, non si fanno attendere i commenti degli esperti.

Kvaratskhelia sotto i riflettori: critiche durissime al georgiano

Nel post partita di Napoli-Lazio, l’analisi del suo rendimento è stato oggetto di discussione negli studi di Sky Sport.

Tra gli ospiti in studio, l’ex centrocampista Riccardo Montolivo ha offerto una lettura critica della situazione di Kvaratskhelia: “Il primo anno ha sorpreso tutti perché quasi nessuno lo conosceva. Le preparazioni tattiche e le marcature nei suoi confronti non erano così stringenti come adesso. Non penso sia un giocatore tra i top in Europa. Già nel primo anno era calato tra gol e assist.” Queste parole evidenziano un tema chiave: l’effetto sorpresa che ha caratterizzato la prima stagione del georgiano sembra essersi esaurito, e con esso, parte della sua incisività.

Gli avversari, ormai consapevoli delle sue qualità, si preparano con più attenzione per limitarlo, e Kvaratskhelia appare in difficoltà nel trovare nuove soluzioni. Nonostante questo, il suo potenziale è indiscutibile, e la sfida per lui sarà dimostrare di poter evolvere, adattarsi alle nuove dinamiche tattiche e tornare a essere un elemento decisivo per il Napoli. La stagione è ancora lunga, e l’ex Rubin Kazan avrà molte occasioni per smentire le critiche e riaffermarsi tra i protagonisti del calcio europeo.