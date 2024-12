Addio Napoli, giocatore sacrificato per un acquisto: la decisione

In casa Napoli, dopo il ko di ieri con la Lazio, bisogna registrare un addio importante in sede di calciomercato.

Il Napoli, dopo il ko in Coppa Italia, ha perso contro la Lazio anche in campionato. Ieri sera, infatti, il team partenopeo ha perso per 0-1 contro il gruppo agli ordini di Marco Baroni.

La Lazio, infatti, ha vinto con il gol realizzato da Isaksen nel corso della seconda frazione di gara. Con questo ko, di fatto, il Napoli ha perso in favore dell’Atalanta la vetta della classifica, ma in queste ore bisogna registrare un’importante notizia di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Giovanni Simeone possibile partente per arrivare a Dorgu del Lecce

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli ha deciso di sacrificare Simeone per arrivare a Dorgu del Lecce. Il laterale danese, dunque, costa circa 25 milioni di euro e, dunque, Aurelio De Laurentiis è pronto a cedere l’argentino per avere le risorse necessarie per tale acquisto.

Lo stesso Antonio Conte, di fatto, ha detto di sì all’addio di Simeone, visto che ha scelto Raspadori. Di questa situazione ne può approfittare il Torino che, però, continua a chiedere il ‘Cholito’ in prestito con diritto di riscatto. Aurelio De Laurentiis, invece, vorrebbe cedere il suo giocatore per 15 milioni di euro. Una sorta di accordo tra Toro e Napoli, dunque, si potrebbe raggiungere sulla base di 12 milioni.