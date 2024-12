Napoli-Lazio, il Maradona mette nel mirino l’arbitro Colombo: cosa è successo

Napoli Lazio, gli azzurri mettono nel mirino l’arbitro Colombo: tanti gli episodi da rivedere, la situazione.

Il primo tempo tra Napoli e Lazio si è concluso sul risultato di 0-0. Ritmi alti in una partita ricca di emozioni con occasioni da una parte e dall’altra. I numerosi cambi dei due allenatori a dispetto dell’ultimo match di Coppa Italia, disputato all’Olimpico, stanno risultando essere un fattore chiave e per freschezza dei protagonisti in campo e per imprevedibilità tecnico-tattica. Per rispondere alla vittoria dell’Atalanta di Gasperini, gli azzurri hanno bisogno di agguantare i 3 punti contro una formazione organizzata e qualitativa come la Lazio.

Trovare la vittoria in una cornice di pubblico gremita potrebbe accendere ancor di più l’entusiasmo e lato tifosi e soprattutto lato giocatori. In una partita caratterizzata da un ritmo avvolgente, negli ultimi minuti del primo tempo la gara si è spezzettata per vari episodi fallosi e dubbi. Secondo Luca Marelli, ex arbitro ed ora a Dazn, alcuni interventi irregolari, da una parte e dall’altra non sarebbero stati sanzionati a dovere dal direttore di gara Colombo.

Napoli Lazio, due episodi dubbi: le proteste degli azzurri

Ad esser preso in considerazione, è stato un tocco di mano da parte del terzino della Lazio Nuno Tavares, intervenuto su un pallone indirizzato in area di rigore da parte di Politano. Da ciò che è parso l’impatto col pallone del numero 30 biancoceleste sembrerebbe esser avvenuto fuori area, e quindi non passibile eventualmente di intervento VAR. Al termine del primo tempo, però, è stato messo in evidenza un altro contatto: quello tra Marusic e Kvaratskhelia, nemmeno segnalato da Colombo. Il contrasto tra i due 77 è avvenuto, secondo quanto confermato da Marelli, al di fuori dell’area di rigore, ma il direttore di gara non ha ritenuto giusto neanche concedere il calcio di punizione a favore degli azzurri.

Due episodi che hanno scatenato le proteste da parte dei calciatori azzurri che non hanno tollerato la doppia decisione della squadra arbitrale. Inoltre, nei primi minuti di gioco, l’occasione avuta da Scott McTominay è stata analizzata in sala VAR. Il fattore scatenante di questo controllo è stato il tocco di Gila: il pallone ha toccato il petto e non il braccio. Da segnalare anche il contatto tra Dia e Di Lorenzo, la cui valutazione, con il cartellino giallo, è stata corretta. Manca, però, un’ammonizione allo stesso capitano del Napoli sull’intervento scomposto ai danni di Nuno Tavares.